Gazzetta dello Sport: “Empoli, slitta l’annuncio di Dionisi: la rescissione col Palermo blocca tutto. Chi paga lo staff?”

La fumata bianca non è ancora arrivata. Come riporta Giacomo Cioni sulla Gazzetta dello Sport, l’accordo tra Empoli e Alessio Dionisi resta in stand-by: la rescissione contrattuale con il Palermo non è stata ancora perfezionata, e finché non verrà firmata il tecnico non potrà essere ufficializzato.

Ieri pomeriggio, mentre la squadra si è ritrovata a Petroio per una seduta leggera guidata da Stefano Bianconi e dallo staff interno, Dionisi non ha potuto dirigere l’allenamento. Intanto, in mattinata era arrivato l’atteso esonero di Guido Pagliuca e del suo staff, ma senza il successivo annuncio del nuovo allenatore.

Il nodo contrattuale

Come spiega Cioni sulla Gazzetta dello Sport, a complicare la trattativa non è soltanto la posizione di Dionisi ma anche quella dei suoi cinque collaboratori ancora sotto contratto con il Palermo. Tre di loro dovrebbero seguirlo a Empoli, mentre due resterebbero a libro paga del club siciliano. Questo dettaglio ha rallentato la definizione degli accordi economici e delle buonuscite, obbligando i legali a lavorare su garanzie precise per ciascun membro dello staff.

Nonostante ciò, Dionisi ha già avuto colloqui diretti con il presidente Fabrizio Corsi e il direttore sportivo Roberto Gemmi, mostrando grande motivazione per la nuova avventura. È già in zona Empoli, pronto a insediarsi in panchina non appena la situazione burocratica sarà risolta.

Una chiusura imminente

Secondo quanto scrive ancora Giacomo Cioni sulla Gazzetta dello Sport, non si esclude una chiusura già nella mattinata di oggi, ma fino alla formalizzazione della rescissione l’Empoli continuerà a lavorare con lo staff tecnico interno. Oggi sono previste due sedute di allenamento, alle 10 e alle 15, sul campo di Petroio, poiché il “Castellani” e il sussidiario sono momentaneamente in manutenzione.

Tre allenatori a libro paga

La scelta del presidente Corsi porterà l’Empoli a una situazione inedita: il club avrà contemporaneamente sotto contratto tre allenatori e i rispettivi staff — Pagliuca, esonerato ieri; D’Aversa, salutato a giugno; e ora Dionisi, in attesa dell’ufficialità.

Il ritorno dei nazionali

Nel frattempo, riferisce la Gazzetta dello Sport, sono rientrati i giocatori impegnati con le nazionali: Guarino e Moruzzi dall’Under 21, Ceesay dal Gambia, Popov dall’Ucraina U21 e Konate dall’Under 20.

Dionisi, appena sbloccato il contratto, dovrà subito preparare la sfida con il Venezia di Stroppa, squadra che conosce bene e contro la quale nel 2020 iniziò la sua ascesa tra i tecnici più promettenti della Serie B.