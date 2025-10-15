L’Inter si prende la “leggenda” di Real Madrid e Milan: a gennaio passa dai… cugini

Le vie del calciomercato sono infinite.

Il calciomercato è uno spettacolo a sé, capace di ribaltare in poche ore scenari che sembravano già scritti. Tra trattative segrete, colpi last minute e decisioni improvvise dei giocatori, la finestra delle negoziazioni si trasforma ogni anno in un teatro di sorprese. Anche le società più organizzate devono fare i conti con l’imprevisto: un infortunio, un’offerta irrinunciabile o una telefonata dell’ultimo minuto possono cambiare piani e strategie.

Le logiche del mercato non seguono sempre la ragione, ma spesso l’emozione e le opportunità del momento. Un giocatore destinato a un club può virare altrove per un dettaglio contrattuale o per la volontà di un allenatore. Allo stesso modo, talenti sconosciuti possono diventare protagonisti assoluti, mentre nomi altisonanti finiscono per restare senza squadra, travolti da dinamiche difficili da prevedere.

Ogni sessione di mercato è anche una partita psicologica, giocata tra dirigenti, agenti e procuratori. Le notizie filtrano, le smentite si moltiplicano, i tifosi restano con il fiato sospeso. In questo equilibrio sottile tra realtà e finzione, le società cercano di muoversi con astuzia, sapendo che una mossa sbagliata può compromettere mesi di lavoro.

Eppure, proprio questa imprevedibilità rende il calciomercato irresistibile. È il periodo in cui tutto sembra possibile, dove i sogni dei tifosi prendono forma e le speranze si accendono. Un terreno in cui la logica spesso cede il passo alla magia, e in cui, fino all’ultimo secondo, nulla è davvero deciso.

Il figlio d’arte che incanta in Brasile

L’Inter ha messo nel mirino Robinho Jr, figlio dell’ex stella brasiliana che ha vestito le maglie di Real Madrid, Manchester City e Milan, oggi in carcere per una condanna legata a uno stupro di gruppo avvenuto ai tempi rossoneri. Secondo quanto riportato da UOL Esporte, i nerazzurri invieranno uno scout per visionare da vicino il classe 2007 nella sfida contro il Corinthians.

È previsto anche un incontro con i suoi rappresentanti: il giovane attaccante è legato al Santos fino al 2027, con un accordo che potrà essere esteso di due anni una volta raggiunta la maggiore età, a dicembre.

Tra talento e futuro

Robinho Jr ha mosso solo i primi passi tra i professionisti, ma ha già mostrato qualità notevoli. Cresciuto nel settore giovanile del Santos, lo scorso 17 luglio ha debuttato in prima squadra, nella vittoria per 1-0 sul Flamengo. L’Inter, alla ricerca di giovani prospetti per ringiovanire la rosa, potrebbe avanzare un’offerta in vista del 2026.

Tuttavia, la concorrenza è forte: Liverpool e Chelsea seguono da vicino la sua crescita e potrebbero presto muoversi ufficialmente. Dodici anni dopo l’ultima apparizione del padre in Italia, un altro Robinho potrebbe arrivare a Milano — ma stavolta vestendo il nerazzurro.