Iachini: «Palermo da promozione, clima ideale come nel 2014»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2025

Intervistato da Alessio Alaimo per TuttoMercatoWeb.com, Giuseppe Iachini ha espresso la propria fiducia nelle ambizioni del Palermo di Filippo Inzaghi e ha ricordato con affetto l’esperienza che lo portò a conquistare la promozione in Serie A con i rosanero.

«Ritengo che ci sia tutto per fare bene. L’ambiente è partito con grande fiducia, c’è davvero tutto per centrare il traguardo» — ha dichiarato Iachini a TuttoMercatoWeb.com. — «Quando arrivai c’era un clima poco felice, poi vincemmo il campionato e valorizzammo tanti giovani. Quest’anno mi sembra che il clima sia positivo».

L’allenatore ha poi ricordato la sua storica promozione del 2014: «Rimane una grande soddisfazione. Sono affezionato a Palermo e al Palermo, stravincere il campionato è stato davvero bello. Trovai un giovane Belotti e un altrettanto giovane Dybala. Vazquez era fuori rosa. Con gente come Sorrentino, Rispoli e Vitiello abbiamo costruito un gruppo che mi ha dato grandi gioie».

Il giudizio su Dybala e la Roma

Parlando della Serie A, Iachini ha commentato il momento dei giallorossi: «Gasperini sta facendo un ottimo lavoro. Se Dybala riuscirà a non avere particolari problemi fisici sarà un valore aggiunto. Quando ce l’hai è una squadra, quando ti manca è un’altra: per qualità e leadership sposta gli equilibri».

La Nazionale di Gattuso e il futuro

L’ex tecnico di Palermo, Sassuolo e Fiorentina ha espresso parole di apprezzamento per il lavoro di Gennaro Gattuso: «La Nazionale di Gattuso mi piace. Rino ha fatto ottime cose, gli attaccanti si sono sbloccati e la squadra ha ottenuto vittorie importanti in chiave qualificazione».

Sull’obiettivo Mondiale, Iachini ha aggiunto: «L’augurio è questo. Qualcuno già l’abbiamo saltato, per l’Italia non è certo una bella cosa. Guardando le partite credo che possiamo vincere gli spareggi».

Il punto sugli attaccanti azzurri

«Raspadori, Kean, Retegui… e anche il giovane Pio Esposito stanno facendo molto bene. La crescita di questi ragazzi sta facendo sì che la Nazionale abbia qualcosa in più rispetto a quando facevamo fatica in fase offensiva» — ha spiegato a TuttoMercatoWeb.com.

Sulla Fiorentina e il difficile avvio

Infine, un pensiero per la sua ex squadra: «Un grande dispiacere. A Firenze mi vogliono bene e viceversa. Sono convinto che la Fiorentina ne verrà fuori, con il lavoro e con pazienza. Ci sono stati tanti infortuni e nuovi innesti da integrare, ma questa Fiorentina si riprenderà».

