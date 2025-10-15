Fusco: «Venezia e Palermo le più forti, ma anche lo Spezia può ambire in alto»

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2025

Durante la sosta per le nazionali, il direttore sportivo del Cesena, Filippo Fusco, ha rilasciato un’intervista a Radio Sportiva per fare il punto sul campionato e sugli obiettivi del club bianconero.

Obiettivi e mentalità

«È prematuro parlarne. La scorsa stagione abbiamo fatto qualcosa di incredibile ed ora tutti ci aspettano» — ha dichiarato Fusco. — «Dobbiamo continuare a giocare in modo sbarazzino, vivendo alla giornata. Di sicuro puntiamo a mantenere la categoria e valorizzare i giovani. Le vittorie in trasferta dimostrano che vogliamo vincere su ogni campo».

La corsa in Serie B

Sul livello del campionato, il ds ha espresso grande equilibrio: «Ho visto un grandissimo Venezia, se smaltirà le scorie della retrocessione potrà fare bene. Loro e il Palermo sono le due squadre più forti. Poi ci metto il Monza. Il Modena sta facendo bene, ma anche lo Spezia può ancora ambire a traguardi importanti».

