Fusco: «Venezia e Palermo le più forti, ma anche lo Spezia può ambire in alto»

Durante la sosta per le nazionali, il direttore sportivo del Cesena, Filippo Fusco, ha rilasciato un’intervista a Radio Sportiva per fare il punto sul campionato e sugli obiettivi del club bianconero.

Obiettivi e mentalità

«È prematuro parlarne. La scorsa stagione abbiamo fatto qualcosa di incredibile ed ora tutti ci aspettano» — ha dichiarato Fusco. — «Dobbiamo continuare a giocare in modo sbarazzino, vivendo alla giornata. Di sicuro puntiamo a mantenere la categoria e valorizzare i giovani. Le vittorie in trasferta dimostrano che vogliamo vincere su ogni campo».

La corsa in Serie B

Sul livello del campionato, il ds ha espresso grande equilibrio: «Ho visto un grandissimo Venezia, se smaltirà le scorie della retrocessione potrà fare bene. Loro e il Palermo sono le due squadre più forti. Poi ci metto il Monza. Il Modena sta facendo bene, ma anche lo Spezia può ancora ambire a traguardi importanti».