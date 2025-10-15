Palermo-Modena, Barbera da record: restano poco più di 1.800 biglietti

Redazione Ilovepalermocalcio Ottobre 15, 2025

La febbre rosanero non si ferma. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, per la super sfida tra Palermo e Modena in programma domenica al Renzo Barbera restano poco più di 1.800 biglietti disponibili.

Il dato conferma l’entusiasmo crescente attorno alla squadra di Filippo Inzaghi: lo stadio si avvia verso l’ennesima cornice da record, con una previsione di oltre 32 mila spettatori pronti a spingere i rosanero nella gara che vale la vetta della Serie B.

Sarà la quinta partita consecutiva sopra i 30 mila tifosi al Barbera, un primato che testimonia quanto Palermo creda nel progetto tecnico e nella fame di risultati di questa squadra. Lo stadio di Viale del Fante, ancora una volta, si prepara a essere una bolgia.

