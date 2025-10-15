Serie B, designazioni arbitrali: Chiffi per Palermo-Modena
L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie B, che si disputerà tra venerdì 17 e domenica 19 ottobre. Riflettori puntati sul big match del Renzo Barbera tra Palermo e Modena, una sfida che vale il primato in classifica e che sarà diretta da Daniele Chiffi di Padova.
Il fischietto veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi M. e Laghezza, con Pacella come quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Aureliano, mentre l’AVAR sarà Prenna. Una squadra di alto livello per una partita che si annuncia spettacolare davanti a oltre 30 mila spettatori attesi al Barbera.
Tutte le designazioni della giornata
Venerdì 17 ottobre
Virtus Entella – Sampdoria (h. 20:30)
Arbitro: Di Bello
Assistenti: Cipressa – Scarpa
IV: Gauzolino
VAR: Paterna (on-site Stadio Comunale Chiavari)
AVAR: Manganiello (on-site Stadio Comunale Chiavari)
Sabato 18 ottobre (ore 15:00)
Frosinone – Monza
Arbitro: Rapuano
Assistenti: Alassio – Grasso
IV: Di Reda
VAR: Nasca
AVAR: Di Vuolo
Mantova – Sudtirol
Arbitro: Di Marco
Assistenti: Votta – El Filali
IV: Massimi
VAR: Baroni
AVAR: Rutella
Pescara – Carrarese
Arbitro: Bonacina
Assistenti: Bitonti – Zezza
IV: Perri
VAR: Giua (on-site Stadio Adriatico Pescara)
AVAR: Monaldi (on-site Stadio Adriatico Pescara)
Reggiana – Bari
Arbitro: Ferrieri Caputi
Assistenti: Pressato – Pascarella
IV: Angelillo
VAR: Serra
AVAR: Santoro
Sabato 18 ottobre (ore 17:15)
Juve Stabia – Avellino
Arbitro: Mucera
Assistenti: Garzelli – Colaianni
IV: Colombo
VAR: Prontera
AVAR: Gariglio
Sabato 18 ottobre (ore 19:30)
Spezia – Cesena
Arbitro: Calzavara
Assistenti: Niedda – Zanellati
IV: Perenzoni
VAR: Volpi
AVAR: Maresca
Domenica 19 ottobre (ore 15:00)
Palermo – Modena
Arbitro: Chiffi
Assistenti: Rossi M. – Laghezza
IV: Pacella
VAR: Aureliano
AVAR: Prenna
Domenica 19 ottobre (ore 17:15)
Empoli – Venezia
Arbitro: Pezzuto
Assistenti: Ricci – Pistarelli
IV: Gavini
VAR: Maggioni
AVAR: Cosso
Domenica 19 ottobre (ore 19:30)
Catanzaro – Padova
Arbitro: Galipò
Assistenti: Laudato – Santarossa
IV: Dionisi
VAR: Camplone
AVAR: Fourneau
La giornata si aprirà venerdì con Virtus Entella-Sampdoria, diretta da Di Bello, e si chiuderà domenica sera con Catanzaro-Padova. Ma gli occhi di tutti saranno puntati su Palermo-Modena, dove Chiffi guiderà una sfida che promette scintille e un’atmosfera da Serie A.