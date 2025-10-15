Serie B, designazioni arbitrali: Chiffi per Palermo-Modena

L’AIA ha ufficializzato le designazioni arbitrali per la prossima giornata di Serie B, che si disputerà tra venerdì 17 e domenica 19 ottobre. Riflettori puntati sul big match del Renzo Barbera tra Palermo e Modena, una sfida che vale il primato in classifica e che sarà diretta da Daniele Chiffi di Padova.

Il fischietto veneto sarà coadiuvato dagli assistenti Rossi M. e Laghezza, con Pacella come quarto ufficiale. Al VAR ci sarà Aureliano, mentre l’AVAR sarà Prenna. Una squadra di alto livello per una partita che si annuncia spettacolare davanti a oltre 30 mila spettatori attesi al Barbera.

Tutte le designazioni della giornata

Venerdì 17 ottobre

Virtus Entella – Sampdoria (h. 20:30)

Arbitro: Di Bello

Assistenti: Cipressa – Scarpa

IV: Gauzolino

VAR: Paterna (on-site Stadio Comunale Chiavari)

AVAR: Manganiello (on-site Stadio Comunale Chiavari)

Sabato 18 ottobre (ore 15:00)

Frosinone – Monza

Arbitro: Rapuano

Assistenti: Alassio – Grasso

IV: Di Reda

VAR: Nasca

AVAR: Di Vuolo

Mantova – Sudtirol

Arbitro: Di Marco

Assistenti: Votta – El Filali

IV: Massimi

VAR: Baroni

AVAR: Rutella

Pescara – Carrarese

Arbitro: Bonacina

Assistenti: Bitonti – Zezza

IV: Perri

VAR: Giua (on-site Stadio Adriatico Pescara)

AVAR: Monaldi (on-site Stadio Adriatico Pescara)

Reggiana – Bari

Arbitro: Ferrieri Caputi

Assistenti: Pressato – Pascarella

IV: Angelillo

VAR: Serra

AVAR: Santoro

Sabato 18 ottobre (ore 17:15)

Juve Stabia – Avellino

Arbitro: Mucera

Assistenti: Garzelli – Colaianni

IV: Colombo

VAR: Prontera

AVAR: Gariglio

Sabato 18 ottobre (ore 19:30)

Spezia – Cesena

Arbitro: Calzavara

Assistenti: Niedda – Zanellati

IV: Perenzoni

VAR: Volpi

AVAR: Maresca

Domenica 19 ottobre (ore 15:00)

Palermo – Modena

Arbitro: Chiffi

Assistenti: Rossi M. – Laghezza

IV: Pacella

VAR: Aureliano

AVAR: Prenna

Domenica 19 ottobre (ore 17:15)

Empoli – Venezia

Arbitro: Pezzuto

Assistenti: Ricci – Pistarelli

IV: Gavini

VAR: Maggioni

AVAR: Cosso

Domenica 19 ottobre (ore 19:30)

Catanzaro – Padova

Arbitro: Galipò

Assistenti: Laudato – Santarossa

IV: Dionisi

VAR: Camplone

AVAR: Fourneau

La giornata si aprirà venerdì con Virtus Entella-Sampdoria, diretta da Di Bello, e si chiuderà domenica sera con Catanzaro-Padova. Ma gli occhi di tutti saranno puntati su Palermo-Modena, dove Chiffi guiderà una sfida che promette scintille e un’atmosfera da Serie A.