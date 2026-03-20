Palermo, missione Euro 2032: incontro con la UEFA a Nyon per il Barbera. Lagalla: «Grande interesse, la città pronta al salto internazionale»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (65) Lagalla

Prosegue il percorso del Palermo verso la candidatura agli Europei 2032. Questa mattina una delegazione del Comune di Palermo e del Palermo FC, insieme ai progettisti di Populous, è stata ricevuta nella sede UEFA di Nyon per presentare lo stato di avanzamento del progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera.

Al centro dell’incontro, le linee guida di un intervento strutturale profondo, pensato per rispettare oltre 200 requisiti richiesti per ospitare competizioni internazionali. Dalla modernizzazione dell’impianto ai servizi, fino ai temi legati alla sostenibilità, alla rigenerazione urbana e al cronoprogramma dei lavori: un passo concreto verso la candidatura ufficiale, prevista entro luglio 2026.


Le parole del sindaco Lagalla

Il sindaco di Palermo ha espresso soddisfazione per il confronto con UEFA:
«Desidero sottolineare il clima estremamente positivo e costruttivo che ha caratterizzato il confronto con la UEFA, dalla quale abbiamo riscontrato una grande disponibilità e un concreto interesse per il progetto presentato».

Lagalla ha poi evidenziato la visione più ampia del progetto:
«Non si è trattato soltanto di illustrare un’idea di riqualificazione dello stadio, ma di condividere una visione più ampia di sviluppo della città nei prossimi anni, che è stata accolta con attenzione e apprezzamento».

Un passaggio anche sulla crescita della città:
«Palermo è oggi una città che gode di crescente visibilità a livello internazionale, come confermano anche i più recenti dati sul turismo, con oltre 2 milioni di arrivi registrati nel 2025».

Infine, il focus sulla collaborazione istituzionale:
«Voglio inoltre ribadire la forte e proficua collaborazione tra il Comune e il Palermo FC. Parliamo di un bene fondamentale per la città, per la sua identità sportiva e per i tanti tifosi».

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