Inzaghi presenta Padova-Palermo: «Vogliamo tornare a vincere. Ranocchia rientra, i cambi saranno decisivi»

Alla vigilia della sfida contro il Padova, il tecnico del Palermo Filippo Inzaghi ha fatto il punto sulle condizioni della squadra e sugli obiettivi immediati, ai microfoni ufficiali del club.

«Penso che la squadra debba arrivare bene, abbiamo voglia di tornare subito a vincere», ha dichiarato Inzaghi, sottolineando come il gruppo si sia preparato con attenzione dopo un periodo intenso. «Dobbiamo capire chi ha recuperato da queste due partite in quattro giorni, ma sono convinto che andremo a fare una grande partita».





Il Palermo arriva alla gara con la necessità di reagire: «Abbiamo voglia di tornare a vincere a tutti i costi. Probabilmente in queste due partite abbiamo raccolto meno di quanto meritavamo, ma se non è successo è per demerito nostro».

Spazio poi alle scelte di formazione, con il rientro importante di Ranocchia: «Intanto c’è il suo rientro, poi dovrò valutare. Cercherò di capire chi potrà partire dall’inizio e chi potrà subentrare. Penso sempre che i cambi siano quelli che decidono il destino delle partite».

Inzaghi ha evidenziato anche l’importanza di arrivare al meglio alla sosta: «È importantissimo chiudere con una vittoria, portare a casa i tre punti e accorciare in classifica. Poi avremo modo di rifiatare e prepararci alle ultime sei finali».

Infine, un passaggio significativo sul rapporto con i tifosi rosanero: «Abbiamo un debito incredibile verso questa gente. Ho sempre detto ai ragazzi che se usciamo dal campo tra gli applausi, anche dopo una sconfitta, significa che abbiamo dato tutto».

E proprio quell’atteggiamento dovrà fare la differenza anche a Padova: «Questa gente ha dimostrato che se lotti e combatti ti premia. Questo deve far scattare qualcosa di speciale in noi, perché dobbiamo tenerceli stretti e regalare loro grandi partite».