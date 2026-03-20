Palermo, Gardini: «Euro 2032 occasione unica, può cambiare il futuro della città»

Il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera continua a prendere forma e a raccogliere consensi anche a livello internazionale. Dopo l’incontro a Nyon con la UEFA, l’amministratore delegato del Palermo FC Giovanni Gardini ha sottolineato l’importanza del percorso intrapreso.

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«L’apprezzamento ricevuto da UEFA per il percorso condiviso che tutto il gruppo di lavoro sta portando avanti con impegno e dedizione è un ulteriore tassello per il raggiungimento di un obiettivo comune per tutta la città», ha dichiarato Gardini, evidenziando il valore della collaborazione tra istituzioni e club.

Un progetto che va oltre il semplice ammodernamento dello stadio: «Si tratta di un’occasione unica che può cambiare davvero la vita di un’intera comunità, ben oltre la passione sportiva», ha aggiunto l’AD rosanero.

L’obiettivo è chiaro: trasformare il Barbera in un impianto moderno e conforme agli standard internazionali, rendendolo uno dei candidati per ospitare Euro 2032. Un traguardo ambizioso che, secondo Gardini, rappresenta una svolta non solo per il Palermo FC ma per l’intero territorio.