Palermo, Gardini: «Euro 2032 occasione unica, può cambiare il futuro della città»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (11)

Il progetto di riqualificazione dello stadio Renzo Barbera continua a prendere forma e a raccogliere consensi anche a livello internazionale. Dopo l’incontro a Nyon con la UEFA, l’amministratore delegato del Palermo FC Giovanni Gardini ha sottolineato l’importanza del percorso intrapreso.

Palermo, missione Euro 2032: incontro con la UEFA a Nyon per il Barbera. Lagalla: «Grande interesse, la città pronta al salto internazionale»


«L’apprezzamento ricevuto da UEFA per il percorso condiviso che tutto il gruppo di lavoro sta portando avanti con impegno e dedizione è un ulteriore tassello per il raggiungimento di un obiettivo comune per tutta la città», ha dichiarato Gardini, evidenziando il valore della collaborazione tra istituzioni e club.

Un progetto che va oltre il semplice ammodernamento dello stadio: «Si tratta di un’occasione unica che può cambiare davvero la vita di un’intera comunità, ben oltre la passione sportiva», ha aggiunto l’AD rosanero.

L’obiettivo è chiaro: trasformare il Barbera in un impianto moderno e conforme agli standard internazionali, rendendolo uno dei candidati per ospitare Euro 2032. Un traguardo ambizioso che, secondo Gardini, rappresenta una svolta non solo per il Palermo FC ma per l’intero territorio.

Altre notizie

Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (65) Lagalla

Palermo, missione Euro 2032: incontro con la UEFA a Nyon per il Barbera. Lagalla: «Grande interesse, la città pronta al salto internazionale»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 144656

Inzaghi presenta Padova-Palermo: «Vogliamo tornare a vincere. Ranocchia rientra, i cambi saranno decisivi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
palermo padova 1-0 (44) andreoletti

Padova, Andreoletti: «Col Palermo serve fare il Padova. Gomez? Deciderò quando usarlo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
file1 - 2026-03-20T131821.555

Italia verso l’Irlanda del Nord, Gattuso ne convoca 28: l’elenco degli azzurri

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
69a23fc98d6745cd0d5426d00afda752-48693-oooz0000

Foschi: «Il Palermo non è imbattibile, dipenderà tutto dal Padova»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
palermo manchester city (161) Gardini

Confermata la collaborazione tra Palermo e Populous per il nuovo Renzo Barbera, Gardini: «Stadio moderno per la città»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 074032

Padova-Palermo, meteo favorevole: cielo sereno e condizioni ideali all’Euganeo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
palermo padova 1-0 (125) segre varas

Serie B, Padova-Palermo: rosanero favoriti dai bookmaker, tutte le quote

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 071558

Il Mattino: “C’è il Palermo. Papu, se ci sei batti un colpo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 071207

Il Gazzettino: “Padova, Euganeo verso il tutto esaurito: ultima senza curva, ma sarà invasione rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 070651

Il Gazzettino: “Glerean: «Palermo più forte, Padova deve osare per salvarsi»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 070018

Corriere del Veneto: “Padova, arriva il Palermo. Peghin: «Momento difficile, ma possiamo salvarci»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-20 154133

Serie D, verifiche sul Girone I: la Procura Federale accende i riflettori

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (11)

Palermo, Gardini: «Euro 2032 occasione unica, può cambiare il futuro della città»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (65) Lagalla

Palermo, missione Euro 2032: incontro con la UEFA a Nyon per il Barbera. Lagalla: «Grande interesse, la città pronta al salto internazionale»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 144656

Inzaghi presenta Padova-Palermo: «Vogliamo tornare a vincere. Ranocchia rientra, i cambi saranno decisivi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
calabro

Carrarese, Calabro: «A Bari per vincere. La crescita dei giovani è la nostra forza»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026