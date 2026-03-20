Serie D, verifiche sul Girone I: la Procura Federale accende i riflettori

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 154133

Possibili sviluppi delicati per il campionato di Serie D, Girone I. Secondo quanto riportato da Dimensione Radio, emittente calabrese, la Procura Federale avrebbe avviato accertamenti sulla regolarità di alcune partite disputate nelle ultime settimane.

Si tratta, al momento, di indiscrezioni ancora da verificare, ma Dimensione Radio parla di controlli in corso che coinvolgerebbero tesserati e società. Una situazione monitorata con attenzione, come evidenziato da Dimensione Radio, che sottolinea il massimo riserbo attorno alla vicenda, ribadito più volte da Dimensione Radio e confermato ancora da Dimensione Radio.


Non sono stati resi noti dettagli ufficiali né i nomi dei club eventualmente coinvolti, ma il quadro che emerge viene descritto come tutt’altro che marginale.

Qualora le verifiche dovessero trovare riscontri concreti, potrebbero aprirsi scenari rilevanti sul piano disciplinare e sportivo, con possibili conseguenze anche sulla classifica.

È comunque necessario mantenere prudenza: non esistono, al momento, comunicazioni ufficiali da parte degli organi federali e le verifiche risultano ancora in fase preliminare.

Resta però alta l’attenzione sul Girone I, perché – come evidenziato ancora da Dimensione Radio – quando la Procura Federale avvia accertamenti, difficilmente lo fa senza elementi da approfondire.

Altre notizie

Screenshot 2026-03-15 171636

Serie D girone I, Athletic Palermo capolista solitaria: battuto il Paternò 4-2. Maltempo protagonista della giornata. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 15, 2026
Screenshot 2026-03-15 165916

Athletic Palermo show: battuto il Paternò 4-2, nerorosa sempre in vetta

Angelo Giambona Marzo 15, 2026
WhatsApp Image 2026-03-14 at 18.01.56

Viareggio Cup, Athletic Club Palermo agli ottavi: sfida alla One Touch

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
a7e1c0dc-3e34-4689-bccc-b919f804082a

Athletic Club Palermo, Ferraro non si fida del Paternò: «Non guardiamo la classifica»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 14, 2026
WhatsApp Image 2026-03-13 at 16.55.32

Viareggio Cup, Athletic Club Palermo all’ultima sfida: contro la Rappresentativa Serie D vale la qualificazione

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 13, 2026
WhatsApp Image 2026-03-10 at 17.18.09

Viareggio Cup, Athletic Club Palermo avanti di due gol ma raggiunto: 2-2 all’esordio

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
de-falco-970x485

Serie D, stangata sull’Igea Virtus: -5 punti per il caso De Falco. Cambia la corsa dietro l’Athletic Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 10, 2026
7f8f40cd-a20b-46a4-8692-86a8e20f1b44

Athletic Palermo, Crivello: «Qui meno pressioni rispetto al Palermo 2019, ma la voglia di vincere è la stessa»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 9, 2026
d441784b-b37e-45c0-b712-94258f6e00a7

Athletic Palermo al Viareggio, Conte e Cottone: «Orgoglio per la Sicilia, la nostra vera vittoria sono i giovani»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 114035

Athletic Palermo al Viareggio, Anello: «Un orgoglio per Palermo e per il calcio giovanile»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 111001

Athletic Palermo, D’Angelo: «Il Viareggio vetrina per i nostri talenti»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026
Screenshot 2026-03-06 104957

Athletic Palermo al Torneo di Viareggio, Perinetti: «Un onore partecipare, vogliamo crescere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 6, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

Screenshot 2026-03-20 154133

Serie D, verifiche sul Girone I: la Procura Federale accende i riflettori

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Dionisi De Sanctis Gardini Conferenza tifosi (11)

Palermo, Gardini: «Euro 2032 occasione unica, può cambiare il futuro della città»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Inaugurazione Centro Sportivo Palermo (65) Lagalla

Palermo, missione Euro 2032: incontro con la UEFA a Nyon per il Barbera. Lagalla: «Grande interesse, la città pronta al salto internazionale»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Screenshot 2026-03-20 144656

Inzaghi presenta Padova-Palermo: «Vogliamo tornare a vincere. Ranocchia rientra, i cambi saranno decisivi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
calabro

Carrarese, Calabro: «A Bari per vincere. La crescita dei giovani è la nostra forza»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026