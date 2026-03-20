Serie D, verifiche sul Girone I: la Procura Federale accende i riflettori
Possibili sviluppi delicati per il campionato di Serie D, Girone I. Secondo quanto riportato da Dimensione Radio, emittente calabrese, la Procura Federale avrebbe avviato accertamenti sulla regolarità di alcune partite disputate nelle ultime settimane.
Si tratta, al momento, di indiscrezioni ancora da verificare, ma Dimensione Radio parla di controlli in corso che coinvolgerebbero tesserati e società. Una situazione monitorata con attenzione, come evidenziato da Dimensione Radio, che sottolinea il massimo riserbo attorno alla vicenda, ribadito più volte da Dimensione Radio e confermato ancora da Dimensione Radio.
Non sono stati resi noti dettagli ufficiali né i nomi dei club eventualmente coinvolti, ma il quadro che emerge viene descritto come tutt’altro che marginale.
Qualora le verifiche dovessero trovare riscontri concreti, potrebbero aprirsi scenari rilevanti sul piano disciplinare e sportivo, con possibili conseguenze anche sulla classifica.
È comunque necessario mantenere prudenza: non esistono, al momento, comunicazioni ufficiali da parte degli organi federali e le verifiche risultano ancora in fase preliminare.
Resta però alta l’attenzione sul Girone I, perché – come evidenziato ancora da Dimensione Radio – quando la Procura Federale avvia accertamenti, difficilmente lo fa senza elementi da approfondire.