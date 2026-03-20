Padova-Palermo, i convocati di Andreoletti: torna Gomez, c’è Di Mariano
Il Padova ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Palermo, valida per la 32ª giornata di Serie BKT 2025/2026 e in programma domani alle ore 15:00 allo stadio Euganeo.
Mister Matteo Andreoletti porta con sé un gruppo ampio e competitivo, con il ritorno importante di Papu Gomez e la presenza di Di Mariano, pronto a dare qualità sulla trequarti. Confermata anche la base della squadra, con diverse soluzioni in ogni reparto.
Ecco l’elenco completo dei convocati:
Portieri: Fortin, Mouquet, Sorrentino
Difensori: Belli, Boi, Favale, Ghiglione, Pastina, Perrotta, Villa
Centrocampisti: Capelli, Crisetig, Di Maggio, Di Mariano, Fusi, Giunti, Varas
Attaccanti: Bortolussi, Buonaiuto, Caprari, Gomez, Lasagna, Seghetti
Una rosa che dovrà rispondere presente in un momento delicato della stagione, con il Padova chiamato a reagire dopo le ultime sconfitte e a conquistare punti fondamentali in chiave salvezza.