Padova-Palermo, i convocati di Andreoletti: torna Gomez, c’è Di Mariano

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
palermo padova 1-0 (18) Bortolussi gomez

Il Padova ha diramato la lista dei convocati per la sfida contro il Palermo, valida per la 32ª giornata di Serie BKT 2025/2026 e in programma domani alle ore 15:00 allo stadio Euganeo.

Mister Matteo Andreoletti porta con sé un gruppo ampio e competitivo, con il ritorno importante di Papu Gomez e la presenza di Di Mariano, pronto a dare qualità sulla trequarti. Confermata anche la base della squadra, con diverse soluzioni in ogni reparto.


Ecco l’elenco completo dei convocati:

Portieri: Fortin, Mouquet, Sorrentino

Difensori: Belli, Boi, Favale, Ghiglione, Pastina, Perrotta, Villa

Centrocampisti: Capelli, Crisetig, Di Maggio, Di Mariano, Fusi, Giunti, Varas

Attaccanti: Bortolussi, Buonaiuto, Caprari, Gomez, Lasagna, Seghetti

Una rosa che dovrà rispondere presente in un momento delicato della stagione, con il Padova chiamato a reagire dopo le ultime sconfitte e a conquistare punti fondamentali in chiave salvezza.

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