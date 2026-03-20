Abate presenta Juve Stabia-Spezia: «Arriviamo da una buonissima prestazione a Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (56)

Ignazio Abate ha parlato alla vigilia della sfida contro lo Spezia, come riportato da stabiachannel.it, sottolineando il buon momento della sua squadra.

«Arriviamo da una buonissima prestazione a Palermo, con qualità e sofferenza», ha spiegato Abate. «Nel momento di difficoltà è venuto fuori il gruppo, con organizzazione e compattezza».


Il tecnico mantiene alta la concentrazione: «Non penso alla classifica. Dobbiamo ragionare partita per partita. Il risultato è una conseguenza». Un concetto ribadito anche nell’analisi della crescita della squadra: «Non abbiamo mai dato la sensazione di perdere la bussola, nemmeno contro squadre forti».

Sulla sfida: «Siamo consapevoli dell’importanza della gara e vogliamo regalare una gioia ai tifosi. Ma affrontiamo una squadra forte». E sulla fase offensiva: «Stiamo trovando gol con vari interpreti, arriveranno anche dagli attaccanti».

Abate ha poi parlato della gestione del gruppo: «A gennaio ci sono stati tanti cambi, ma serve il contributo di tutti». Buone notizie sul fronte infermeria: «Pierobon è rientrato, mentre Candellone può accorciare i tempi».

Infine, sulla mentalità: «Lavoriamo per vincere. Questo è un campionato in cui tutte possono battere tutte». E sulle scelte tattiche: «Possiamo partire in vari modi, ma sappiamo cosa vogliamo fare: pressare alto e essere pericolosi».

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