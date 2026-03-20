Serie B, ufficiale: Catanzaro-Modena si recupera il 14 aprile
La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha ufficializzato la data del recupero della sfida tra Catanzaro e Modena, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026.
Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega ha disposto che il match venga recuperato martedì 14 aprile 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 19.00.
La sfida tra Catanzaro e Modena rappresenta un tassello importante nella corsa playoff e nella definizione degli equilibri della classifica, in un campionato che continua a mantenere altissima l’incertezza fino alle battute finali.