Serie B, ufficiale: Catanzaro-Modena si recupera il 14 aprile

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 20, 2026
aquilani catanzaro

La Lega Nazionale Professionisti Serie B ha ufficializzato la data del recupero della sfida tra Catanzaro e Modena, gara valida per la 31ª giornata del campionato di Serie BKT 2025/2026.

Attraverso un comunicato ufficiale, la Lega ha disposto che il match venga recuperato martedì 14 aprile 2026, con calcio d’inizio fissato alle ore 19.00.


 

La sfida tra Catanzaro e Modena rappresenta un tassello importante nella corsa playoff e nella definizione degli equilibri della classifica, in un campionato che continua a mantenere altissima l’incertezza fino alle battute finali.

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