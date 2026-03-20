Palermo, Bereszynski convocato dalla Polonia per i playoff Mondiali
Buone notizie in casa Palermo: Bartosz Bereszynski è stato convocato dalla nazionale polacca in vista dei playoff per l’accesso al Mondiale 2026.
Il difensore rosanero figura nella lista diramata dal commissario tecnico Jan Urban per il ritiro di marzo, durante il quale la Polonia affronterà l’Albania in una sfida decisiva. In palio c’è la possibilità di proseguire il cammino verso la qualificazione iridata.
Nel caso di vittoria, i polacchi affronteranno la vincente tra Ucraina e Svezia in una sorta di “finale” che assegnerà uno degli ultimi pass disponibili per il Mondiale negli Stati Uniti.
Per Bereszynski si tratta di una chiamata importante, che conferma il suo ruolo centrale anche a livello internazionale. Il difensore sarà quindi impegnato almeno per una gara: in caso di eliminazione farà rientro anticipato a Palermo, mentre in caso di qualificazione resterà con la nazionale fino all’ultimo atto del playoff.
Una convocazione che rappresenta motivo di orgoglio per il club rosanero, ma che andrà gestita anche in vista della fase decisiva del campionato di Serie B.