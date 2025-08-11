Palermo, domani la presentazione di Francesco Bardi

Il Palermo ufficializza la presentazione di Francesco Bardi. Il nuovo portiere rosanero sarà presentato alla stampa martedì 12 agosto alle ore 14.15 presso il Palermo CFA.

L’incontro sarà l’occasione per conoscere le prime dichiarazioni dell’estremo difensore, arrivato in estate per rinforzare il reparto portieri a disposizione di Alessio Dionisi. Bardi, con un’esperienza consolidata tra Serie A e Serie B, porterà qualità e affidabilità tra i pali della formazione siciliana.