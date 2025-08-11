Sassuolo, c’è anche il Bari per Iannoni

Dopo essere sfumata la trattativa per portare l’ex rosa Liam Henderson in Puglia, il Bari è ancora alla ricerca di un rinforzo a centrocampo da mettere a disposizione del mister Fabio Caserta. Secondo quanto riportato da PianetaBari.com, il volto nuovo per il centrocampo dei galletti è quello di Edoardo Iannoni, calciatore attualmente di proprietà del Sassuolo. Sulle tracce del classe 2001 ci sarebbe però, come noto, anche la Reggiana.

Il centrocampista, nella scorsa stagione con il Sassuolo, ha collezionato 23 presenze, mettendo a segno 3 gol e fornendo un assist. Adesso, con la recente promozione in Serie A, Iannoni potrebbe trovare poco spazio nel club neroverde: un’esperienza nella serie cadetta potrebbe essere, dunque, l’ideale per un giovane come lui per fare esperienza.