Sassuolo, c’è anche il Bari per Iannoni

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2025

Dopo essere sfumata la trattativa per portare l’ex rosa Liam Henderson in Puglia, il Bari è ancora alla ricerca di un rinforzo a centrocampo da mettere a disposizione del mister Fabio Caserta. Secondo quanto riportato da PianetaBari.com, il volto nuovo per il centrocampo dei galletti è quello di Edoardo Iannoni, calciatore attualmente di proprietà del Sassuolo. Sulle tracce del classe 2001 ci sarebbe però, come noto, anche la Reggiana.

Il centrocampista, nella scorsa stagione con il Sassuolo, ha collezionato 23 presenze, mettendo a segno 3 gol e fornendo un assist. Adesso, con la recente promozione in Serie A, Iannoni potrebbe trovare poco spazio nel club neroverde: un’esperienza nella serie cadetta potrebbe essere, dunque, l’ideale per un giovane come lui per fare esperienza.

Ultimissime

Palermo, frattura al radio per Gomis: iniziata la riabilitazione

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2025

Sassuolo, c’è anche il Bari per Iannoni

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2025

Palermo, domani la presentazione di Francesco Bardi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2025

Di Marzio: “Palermo, vicino l’arrivo di Davide Veroli in difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2025

Coppa Italia, Cremonese-Palermo in diretta su Italia 1. La programmazione tv dei 32esimi

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2025