Palermo, frattura al radio per Gomis: iniziata la riabilitazione

Brutta notizia in casa rosanero. Il Palermo, attraverso un comunicato pubblicato sul proprio sito ufficiale, ha reso noto l’esito degli accertamenti medici a cui è stato sottoposto Alfred Gomis dopo l’infortunio rimediato nella sfida contro il Manchester City.

Gli esami strumentali hanno evidenziato una frattura del radio del braccio destro. L’estremo difensore senegalese ha già avviato il percorso riabilitativo, ma i tempi di recupero non sono stati resi noti. La sua assenza, tuttavia, potrebbe protrarsi per diverse settimane.

Una tegola per l’allenatore Filippo Inzaghi, che perde così un’alternativa importante tra i pali ancora prima di iniziare la stagione. La società rosanero, di conseguenza, potrebbe valutare di tornare sul mercato per rinforzare il reparto.