Carrarese, UFFICIALE: fatta per Calabrese in prestito dal Verona

La Carrarese ha reso noto, attraverso un comunicato ufficiale diffuso sui propri canali, di aver chiuso la trattativa con l’Hellas Verona per portare in gialloblù Nicolò Calabrese. Il giocatore arriva in Toscana con la formula del prestito, dopo aver, nella passata stagione, collezionato 36 presenze in Serie C con la maglia della Virtus Verona.

Questo il comunicato ufficiale del club:

“Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società Hellas Verona Football Club per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Calabrese, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2026. Il difensore, classe 2004, può vantare un’ottima tecnica individuale e una grande capacità di lettura delle azioni offensive avversarie, che lo rendono un perfetto esempio di giocatore moderno, oltreché di prospettiva. Nella passata stagione ha collezionato 35 presenze in Serie C con la maglia della Virtus Verona. Benvenuto a Carrara, Nicolò!”.