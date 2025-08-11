Empoli, in pressing per Pafundi

L’Empoli fa sul serio per Pafundi. Il club toscano ha intensificato i contatti con l’Udinese per riuscire ad aggiudicarsi le prestazioni sportive del trequartista classe 2006. Secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb.com, è ormai assodata la formula dell’operazione: prestito con diritto di riscatto. Resta invece da capire se la pista del prestito secco, nonostante sia più complessa, sia altrettanto praticabile.

L’Udinese, però, pare non avere intenzione di perdere il controllo del ragazzo. L’intenzione dei friulani sarebbe, infatti, quella di inserire un potenziale controriscatto a proprio favore, cosi da avere la possibilità di riportare in futuro il ragazzo a Udine. La situazione rimane da monitorare per ulteriori sviluppi della trattativa tra i due club.