Spezia, D’Angelo: «Serie B difficile, tutte le squadre partono alla pari»

Nel post partita dell’amichevole contro il Sestri Levante, terminata con la vittoria per 2-1 in favore dei bianconeri, ha parlato il mister del club ligure Luca D’Angelo. «Bisogna pensare a una gara alla volta», ha tenuto a precisare il tecnico dello Spezia, il quale ha fatto il punto della situazione sul mercato e non solo, a pochi giorni dalla sfida di Coppa Italia con la Sampdoria:

«Solo il campo potrà dire se saremo più forti o meno, sicuramente sono usciti calciatori titolari della rosa, sul mercato si è operato, ma per ora è impossibile dire come sarà la nostra squadra; non bisogna mai commettere l’errore di fare paragoni, ricordiamoci che l’anno scorso non eravamo tra i favoriti e siamo arrivati a 90′ dalla A, quindi ogni campionato è a sé e serve equilibrio»

A poi aggiunto: «Tutte le squadre partono alla pari, ripeto che non bisogna mai paragonare le stagioni, questo sarebbe un errore clamoroso; la Serie B è un campionato molto difficile e particolare, dove spesso capita che squadre accreditate facciano male, quindi bisogna pensare a una gara alla volta e da ora penseremo solo alla Sampdoria, poi verrà il momento della Carrarese».