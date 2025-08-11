Empoli, si chiude per Obaretin

È ormai in chiusura l’affare che potrebbe portare Nosa Edward Obaretin a vestire la maglia dell’Empoli. Dopo essere stato accostato in passato ai rosanero, il difensore è ora vicino al trasferimento nel club toscano. Classe 2003, è attualmente di proprietà del Napoli e fa parte della rosa a disposizione di mister Antonio Conte.

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, è arrivato il via libera definitivo da parte del tecnico dei partenopei: il giovane difensore si appresta quindi a firmare con i toscani, tornando a calcare i campi del campionato cadetto dopo l’esperienza della scorsa stagione al Bari.