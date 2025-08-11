Palermo-Manchester City: il video omaggio dei Citizens alla città

Tramite un video pubblicato sui propri canali social, il Manchester City ha tenuto ad omaggiare il Palermo e la città di Palermo. Il video, intitolato “Sounds of Palermo”, ripercorre la giornata trascorsa a Palermo dai Citizens: dalle strade del centro alla manutenzione giornaliera dello stadio dei rosanero, e per concludere il grande finale della splendida serata al Renzo Barbera, con gli ultimi istanti della clip dedicati alla premiazione ed all’abbraccio finale tra i rosanero ed gli sky blues.

Di seguito il video:

Sounds of Palermo 🔊🇮🇹 pic.twitter.com/widAdwilj1 — Manchester City (@ManCity) August 11, 2025