Ha vinto tutto con Yamal, ora sbarca in serie A: Fabregas lo ha convinto così

Il club lariano si prepara all’ennesimo colpo questa volta per il reparto offensivo, una punta che sposta gli equilibri.

Il Como si sta affermando come una delle squadre più attive e spendaccione in questa sessione di calciomercato estiva. Con una solida proprietà alle spalle, il club lariano sta investendo in modo massiccio per allestire una rosa competitiva.

La società ha già messo a segno colpi importanti in tutti i reparti. In difesa sono arrivati Fellipe Jack dal Palmeiras e Alex Valle dal Barcellona, riscattati come Van der Brempt. A centrocampo sono stati acquistati Máximo Perrone dal Manchester City e Martin Baturina dalla Dinamo Zagabria. Per l’attacco, invece, sono stati ingaggiati gli esterni Jayden Addai dall’AZ Alkmaar, Nicolas Kuhn dal Celtic e Jesús Rodríguez dal Betis.

La campagna acquisti non si ferma qui, con numerosi sondaggi in corso. Per la porta, il Como sta valutando profili di grande esperienza come Kevin Trapp e Mattia Perin. La difesa potrebbe essere ulteriormente rinforzata con l’interesse per Malick Thiaw del Milan, Carl Starfelt del Celta Vigo e Davinson Sánchez del Galatasaray.

Questi movimenti confermano l’ambizione del club di non limitarsi a una salvezza tranquilla, ma di voler essere protagonista e rappresentare una vera sorpresa nel prossimo campionato.

Movimenti in uscita

Per bilanciare gli ingenti investimenti e sfoltire la rosa, il Como è molto attivo anche sul fronte delle cessioni. Patrick Cutrone è un nome caldo: l’attaccante ha diversi estimatori in Serie A e B, con il Genoa e il Pisa che hanno mostrato interesse per il giocatore. Si tratta di un’operazione che potrebbe concretizzarsi a breve.

Anche a centrocampo ci sono diverse trattative in corso: Lukas Engelhardt potrebbe essere destinato al Sassuolo, mentre per Oliver Abildgaard si prospetta un futuro in Serie B, con Empoli e Sampdoria che si sono fatte avanti. Luca Mazzitelli è nel mirino del Cagliari, e Edoardo Goldaniga potrebbe tornare a vestire la maglia del Pisa.

Colpo attacco, ha vinto in nazionale con Yamal

La trattativa per portare Álvaro Morata al Como è in fase avanzata, con un accordo di massima già raggiunto con l’attaccante. Dopo una stagione tra Milan e Galatasaray, Morata sembra pronto per un trasferimento a titolo definitivo. Il club lariano ha definito i termini del contratto e attende il via libera definitivo dai club di provenienza del giocatore.

Quello che manca per finalizzare l’operazione è l’intesa tra le società. Il Como deve infatti risolvere la posizione contrattuale di Morata e definire il passaggio dei diritti tra i club. Nonostante la volontà del giocatore sia chiara e l’accordo economico sia sostanzialmente raggiunto, occorre sistemare questi ultimi dettagli per rendere ufficiale l’acquisto.