Di Marzio: “Un club di D pensa al colpo Balotelli”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2025

SuperMario Balotelli (LaPresse) Ilovepalermocalcio

Dopo essere stato accostato all’inizio dell’estate al Palermo, negli ultimi giorni il nome di Mario Balotelli era stato affiancato anche al Padova, ma senza particolari riscontri. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il Pavia sarebbe interessato a tentare il colpo sensazionale: il club lombardo, che nella prossima stagione disputerà il campionato di Serie D, starebbe cercando di portare tra le proprie fila l’attaccante.

L’affare è inevitabilmente complesso, ma qualora gli azzurri riuscissero ad aggiudicarsi le prestazioni sportive del classe ’90, metterebbero a segno un’operazione altisonante per la categoria. La dirigenza del club lombardo presenterà un’offerta ufficiale al calciatore nelle prossime ore.

Ultimissime

