Escl. Dg Cesena: «Infortunio Gomis è un danno. La trattativa per Klinsmann…»

Giorgio Elia Agosto 11, 2025

«Klinsmann? Siamo ancora in fase di trattativa anche se l’infortunio a Gomis per noi ha creato un danno, considerato che potevamo avere un portiere. Adesso è un po’ più difficile. È ancora comunque tutto aperto, anche se adesso i tempi si restringono. La stagione è alle porte e noi dobbiamo tutelarci. Come detto, è chiaro che adesso è tutto un po’ più difficile». Questo il commento ai microfoni di ilovepalermocalcio.com del direttore generale del Cesena Corrado Di Taranto sul futuro di Jonathan Klinsmann a seguito anche dell’infortunio occorso all’estremo difensore rosanero Alfred Gomis.

