Palermo, ripresa la preparazione in vista della Cremonese. Il report

Il Palermo è tornato in campo oggi pomeriggio per preparare la sfida esterna contro la Cremonese. Come reso noto dal club sul proprio sito ufficiale, la squadra di Filippo Inzaghi ha svolto una seduta incentrata sul possesso palla, seguita da un lavoro differenziato: i calciatori impiegati nell’amichevole con il Manchester City hanno svolto un lavoro aerobico, mentre il resto del gruppo ha alternato partitelle a tema (4 vs 4 e 5 vs 5) a una sessione di corsa.

