Di Marzio: “Palermo, vicino l’arrivo di Davide Veroli in difesa”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 11, 2025

Il Palermo è pronto a rinforzare il reparto arretrato con l’innesto di Davide Veroli. Come riportato da Gianluca Di Marzio, il difensore classe 2003 è ormai molto vicino a vestire la maglia rosanero.

L’operazione, secondo quanto riferito dal noto giornalista di Sky Sport, si basa su un prestito oneroso con diritto di riscatto, che potrebbe trasformarsi in obbligo al verificarsi di determinate condizioni.

Nella scorsa stagione, Veroli ha collezionato 17 presenze con la Sampdoria, mettendo a referto un gol e un assist. Cresciuto come uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, il centrale mancino potrebbe rappresentare un innesto prezioso per la squadra allenata da Alessio Dionisi, alla ricerca di maggiore solidità difensiva.

Ultimissime

