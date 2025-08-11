Coppa Italia, Cremonese-Palermo in diretta su Italia 1. La programmazione tv dei 32esimi

Il Palermo si prepara all’esordio in Coppa Italia. La squadra rosanero affronterà la Cremonese nei trentaduesimi di finale della competizione nazionale. La sfida è in programma sabato 16 agosto alle ore 21.15 allo stadio Giovanni Zini di Cremona.

Il match sarà trasmesso in diretta su Italia 1, offrendo ai tifosi rosanero la possibilità di seguire l’incontro gratuitamente in chiaro. La gara sarà decisiva per il passaggio ai sedicesimi di finale, dove il Palermo punta a confermare il buon avvio di stagione e proseguire il proprio cammino nella competizione.

Di seguito la programmazione Tv dei 32esimi:

Empoli–Reggiana (15 agosto, ore 18 – Canale 20)

Sassuolo–Catanzaro (15 agosto, ore 18.30 – Italia 1)

Lecce–Juve Stabia (15 agosto, ore 20.45 – Canale 20)

Genoa–Vicenza (15 agosto, ore 21.15 – Italia 1)

Venezia–Mantova (16 agosto, ore 18 – Canale 20)

Como–Sudtirol (16 agosto, ore 18.30 – Italia 1)

Cagliari–Entella (16 agosto, ore 20.45 – Canale 20)

Cremonese–Palermo (16 agosto, ore 21.15 – Italia 1)

Monza–Frosinone (17 agosto, ore 18 – Canale 20)

Parma–Pescara (17 agosto, ore 18.30 – Italia 1)

Cesena–Pisa (17 agosto, ore 20.45 – Canale 20)

Milan–Bari (17 agosto, ore 21.15 – Canale 5)

Verona–Audace Cerignola (18 agosto, ore 18 – Canale 20)

Spezia–Sampdoria (18 agosto, ore 18.30 – Italia 1)

Udinese–Carrarese (18 agosto, ore 20.45 – Canale 20)

Torino–Modena (18 agosto, ore 21.15 – Italia 1)