TORNO A CASA IN CAMPANIA: assurdo Donnarumma, finalmente lo rivedremo in italia

Dopo qualche dubbio iniziale è stato definito il futuro del portiere che tornerà a giocare vicino casa dopo alcune stagioni.

La carriera di Gianluigi Donnarumma è decollata nel Milan, dove ha esordito in Serie A a soli 16 anni nel 2015. Cresciuto nel vivaio rossonero, è diventato rapidamente un pilastro della squadra e della Nazionale, un’ascesa fulminante che lo ha consacrato come uno dei migliori portieri. L’unico trofeo vinto con il Milan è stata la Supercoppa Italiana del 2016, ottenuta proprio contro la Juventus.

La sua decisione di lasciare il Milan nell’estate del 2021, a parametro zero, ha scatenato un’ondata di polemiche tra i tifosi. Il suo trasferimento al Paris Saint-Germain ha segnato la fine di un’era e l’inizio di una nuova avventura, con il club parigino.

Con il PSG, Donnarumma ha collezionato una serie di successi nazionali, vincendo più volte la Ligue 1, la Coppa di Francia e la Supercoppa francese. Il suo contratto con il club, firmato nel 2021, lo lega ai francesi fino a giugno 2026, con un ingaggio netto di circa 10-11 milioni di euro a stagione, più bonus.

Nonostante i successi, il futuro di Donnarumma al PSG è incerto. Con la scadenza del contratto che si avvicina, si susseguono voci su un possibile rinnovo o un trasferimento in un altro club. La situazione rimane aperta, e le prossime stagioni saranno decisive per il suo percorso professionale.

In tanti sognano Gigio

Gianluigi Donnarumma è stato a lungo un sogno per le rivali storiche del Milan, Inter e Juventus. L’Inter aveva mostrato interesse per il portiere fin da quando era bambino, quasi arrivando a fargli firmare un pre-contratto. La Juventus, dal canto suo, ha sempre visto in lui il successore ideale per la porta bianconera.

In un contesto di incertezza sul suo futuro al Paris Saint-Germain, dove il club non sembra intenzionato a mantenere l’ingaggio attuale da 12 milioni netti annui, il Galatasaray è pronto a intervenire. Il club turco punta a un colpo sensazionale dopo aver già acquisito Osimhen.

Rebus Gigio, Antonio trova squadra

Se il futuro di Gianluigi Donnarumma è ancora tutto da scrivere, quello del fratello Antonio è già definito. La Salernitana, infatti, ha ufficializzato l’ingaggio del portiere di 35 anni. Reduce da un’esperienza con il Padova, con cui ha sfiorato la promozione in Serie B due anni fa, Antonio Donnarumma arriva a titolo definitivo.

Il portiere ha firmato un contratto annuale, che lo legherà alla Salernitana per la prossima stagione. L’ingaggio di un giocatore esperto come lui rappresenta una scelta precisa da parte della società, che punta a garantire solidità ed esperienza al reparto portieri in vista delle prossime sfide.