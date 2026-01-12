Corriere dello Sport: “Palermo, pari amaro al 95’. Marras firma un’altra beffa”

MANTOVA – Doveva essere il pomeriggio del ritorno alla vittoria esterna, si è trasformato nell’ennesima occasione mancata. Il Palermo esce da Mantova con un pareggio che brucia, maturato all’ultimo respiro e capace di lasciare più rimpianti che soddisfazioni. Come racconta Gabriele Gilli sulle colonne del Corriere dello Sport, il settimo risultato utile consecutivo non basta a lenire l’amarezza per due punti lasciati per strada quando la partita sembrava ormai in controllo.

La gara si apre nel segno dei rosanero, che trovano subito il vantaggio con Ceccaroni e prendono in mano il pallino del gioco. Il Palermo domina, costruisce, manovra con ordine, ma non riesce a trovare il colpo del definitivo 2-0. Un copione che, come sottolinea ancora Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, finirà per presentare il conto nel finale più crudele possibile.

Il Mantova, ancora in cerca di continuità sotto la guida di Modesto, resta in partita nonostante le difficoltà e un pomeriggio segnato anche dall’infortunio dell’arbitro Perenzoni, costretto a lasciare il campo a Mucera. Episodi che non cambiano l’inerzia di un match che il Palermo sembra gestire, anche dopo l’episodio discusso del rosso a Castellini, poi ridimensionato dal Var.

Nel finale, però, arriva la beffa. Marras, gettato nella mischia come ultima carta, trova una conclusione straordinaria dalla distanza che sorprende Joronen e gela il settore ospiti. Un epilogo amaro per i rosanero e per il migliaio di tifosi al seguito, come evidenzia Gabriele Gilli nel suo commento sul Corriere dello Sport, sottolineando come una sola disattenzione sia bastata a compromettere una prova solida.

Il Palermo resta in striscia positiva, ma la sensazione è quella di aver sprecato un’occasione pesante nella corsa ai vertici della Serie B. Un pareggio che pesa, perché arrivato quando la vittoria sembrava a portata di mano. E come conclude Gabriele Gilli sul Corriere dello Sport, per ambire davvero alla promozione diretta certe partite non possono più sfuggire.