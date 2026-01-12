Corriere dello Sport: “Mantova-Palermo 1-1. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Gennaio 12, 2026

Un pareggio che lascia più rimpianti che soddisfazioni per il Palermo, beffato allo scadere dopo una gara a lungo controllata. Come analizzato da Gabriele Gilli sulle pagine del Corriere dello Sport, i rosanero pagano la mancata chiusura del match e una sola, fatale disattenzione nel finale. Il Mantova resiste, soffre, ma colpisce con Marras nell’ultimo assalto utile, strappando un punto che pesa nella corsa salvezza. Di seguito, le pagelle del Corriere dello Sport, firmate da Gabriele Gilli per il Corriere dello Sport, con i voti ai protagonisti del match.

MANTOVA 1
PALERMO 1

MANTOVA (3-4-2-1):
Bardi 7;
Maggioni 5,5 (14’ st Paoletti 6)
Cella 6,5
Castellini 6;
Fiori 5 (31’ st Marras 7)
Trimboli 5 (15’ st Zuccon 6)
Wieser 5,5
Bani 5,5;
Falletti 6 (31’ st Bragantini 5,5)
Ruocco 5,5 (14’ Mensah 5);
Mancuso 5.

A disp.: Vukovic, Andrenacci, Mullen, Marai, Pittino, Fedel.
All.: Modesto 6

PALERMO (3-4-2-1):
Joronen 6;
Peda 6 (25’ st Bereszynski 6)
Bani 6,5
Ceccaroni 7;
Pierozzi 6
Segre 6 (37’ st Giovane sv)
Ranocchia 6,5 (25’ st Gomes 5,5)
Augello 6,5;
Palumbo 5 (25’ st Blin 5,5)
Vasic 6,5 (19’ st Le Douaron 5,5);
Pohjanpalo 6.

A disp.: Gomis, Avella, Diakité, Veroli, Gyasi, Corona.
All.: Inzaghi 6

ARBITRO: Perenzoni di Rovereto 6
(dal 30′ pt Mucera di Palermo 6)

