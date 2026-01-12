Palermo, settimo risultato utile consecutivo dal sapore amaro

Il Palermo non aveva mai vinto a Mantova e continua a non farlo. Stavano già assaporando i tre punti gli uomini di Inzaghi, ma allo scadere arriva la doccia gelata. I rosanero lasciano altri due punti per strada, nuovamente raggiunti nel finale di match, proprio come contro l’Avellino. Una trasferta che nascondeva varie insidie, ma un incontro in cui i rosa sono sempre sembrati in gestione, venendo beffati da uno dei pochi tiri in porta della compagine avversaria.

UN PAREGGIO INASPETTATO

In avvio di gara, la formazione di mister Inzaghi dimostra la stessa grinta e tenacia che hanno contraddistinto le ultime prestazioni, portandosi subito avanti nel risultato con la rete di Ceccaroni. Palumbo illumina le trame dei rosanero, che creano molte occasioni senza riuscire però a finalizzare. Vasic continua il suo trend positivo, iniziato nelle gare precedenti all’infortunio alla spalla, dimostrando le sue buone doti da rifinitore e confermandosi una pedina importante per questa squadra.

Non riuscendo a trovare il gol del 2-0, che avrebbe chiuso definitivamente il match, il Palermo prova a gestire il risultato. La rete del pari biancorosso arriva però nel modo e nel momento che non ti aspetti, con un tiro da quasi 30 metri che lascia senza parole Joronen e compagni. Un pareggio inaspettato e sconfortante per i rosanero, che avevano già pregustato il -2 dalla zona promozione e che adesso dovranno rimboccarsi le maniche e riprendere il cammino di marcia.

UN AMARO SETTIMO RISULTATO UTILE CONSECUTIVO

Nonostante il sorprendente pareggio, che lascia l’amaro in bocca, il Palermo colleziona il suo settimo risultato utile consecutivo. Il trend è positivo, con la sconfitta che non arriva dal match dell’8 novembre contro la Juve Stabia. La prestazione lo è altrettanto, dimostrando che la squadra è viva e segue il suo allenatore. I segnali sono positivi, ma queste occasioni non vanno sprecate.

«Voglio vedere una squadra che domina, ma non con presunzione», aveva dichiarato Inzaghi nella conferenza stampa pre-match. Le aspettative dell’allenatore rosanero sono state confermate, con un Palermo che si è dimostrato a tratti dominante. Contestualmente, troppe le palle gol sprecate, che rappresentano un punto su cui migliorare in vista dei prossimi impegni.

Il cammino del Palermo adesso riparte dal match casalingo contro lo Spezia. Un banco di prova importante per continuare la striscia positiva e provare a guadagnare punti sui primi due posti. Nonostante quanto di buono fatto finora, per i rosanero è assolutamente vietato sbagliare, per non vedere scappare via il treno della promozione diretta.