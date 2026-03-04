Palermo-Mantova, 24.298 tifosi al Barbera: biglietti ancora in vendita
Cresce l’attesa per Palermo-Mantova, in programma questa sera alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera. A poche ore dal calcio d’inizio sono già 24.298 i tifosi rosanero attesi sugli spalti, come comunicato dal club attraverso i propri canali ufficiali.
Il dato è stato reso noto dal Palermo F.C. tramite il profilo ufficiale X, con un messaggio rivolto ai sostenitori rosanero in vista della sfida di campionato: «#PalermoMantova: raggiunta quota 24298 cuori rosanero per stasera».
La prevendita resta comunque ancora aperta e il numero delle presenze è destinato ad aumentare nelle ore che precedono il match. Il Barbera si prepara dunque ad accogliere una cornice importante di pubblico per sostenere la squadra di Inzaghi nella gara contro il Mantova.
Il sostegno dei tifosi rappresenta uno dei punti di forza del Palermo in questa stagione. Proprio davanti al proprio pubblico, infatti, i rosanero hanno costruito gran parte dei risultati positivi del campionato e cercano questa sera un nuovo successo per rilanciare la corsa nelle zone alte della classifica.