Cesena-Monza 1-3, Bianco: «Con queste prestazioni siamo sulla strada giusta»

In seguito alla vittoria per 3-1 nei confronti del Cesena, ha analizzato l’incontro nella consueta conferenza stampa post partita il tecnico del Monza, Paolo Bianco.

«I risultati che stiamo ottenendo non arrivano se non c’è la voglia e se tutti i calciatori non si sentono coinvolti nel progetto» ha dichiarato il tecnico, che ha inoltre aggiunto: «E’ da diverso tempo che facciamo queste prestazioni, siamo sulla strada giusta»





Bianco ha poi commentato la rete subita allo scadere: «Peccato per il gol subito nei minuti di recupero, meritavamo di non prenderlo per come la squadra ha tenuto e gestito in quei venti minuti, più recupero, di inferiorità numerica»

Infine, sull’espulsione di Azzi: «Si tratta della prima espulsione in carriera, non è un giocatore falloso. Doveva solo avere la forza e la lucidità di non toccare l’avversario, l’espulsione è giusta»