Kjær rivela: «A 18 anni il Real Madrid mi voleva, poi arrivò il Palermo»

L’ex difensore rosanero Simon Kjær ha raccontato un curioso retroscena legato agli inizi della sua carriera. Intervistato dai media danesi nel podcast “Last Half” con Viktor Fischer, l’ex centrale del Palermo ha ripercorso il momento in cui, appena diciottenne, si trovò vicino a un trasferimento al Real Madrid prima di approdare in Sicilia.

Kjær, che oggi ha 36 anni e ha appeso gli scarpini al chiodo circa un anno fa dopo una lunga carriera tra Europa e Serie A, ha spiegato che il passaggio al club spagnolo fu realmente possibile quando vestiva ancora la maglia del Midtjylland.


«Ho fatto un provino con il Real Madrid quando avevo 18 anni e volevano comprarmi. È stato allora che ho capito quanto fossi bravo, perché prima non lo percepivo davvero», ha raccontato l’ex difensore del Palermo nel podcast danese.

Il trasferimento però non si concretizzò. Pochi mesi dopo, infatti, arrivò la chiamata del Palermo che cambiò la sua carriera.

«Cinque o sei mesi dopo sono stato venduto al Palermo», ha spiegato Kjær.

Il motivo della mancata operazione con il Real Madrid fu soprattutto economico. Secondo quanto raccontato dallo stesso ex difensore rosanero ai media danesi, il club spagnolo non arrivò alla cifra richiesta dal Midtjylland.

«Non volevano pagare abbastanza. Credo che il Midtjylland avesse ricevuto un’offerta di circa un milione di euro, mentre il Palermo ne pagò quattro».

Kjær ha anche ricordato l’emozione che in famiglia aveva accompagnato la possibile trattativa con il club più titolato del calcio europeo.

«Non credo che mio padre sia andato a lavorare per una settimana perché pensavamo di andare al Real Madrid. Eravamo convinti che sarebbe successo».

Guardando indietro, però, il difensore danese comprende la scelta del club che lo aveva lanciato nel calcio professionistico.

«Col senno di poi capisco la decisione del Midtjylland. Ma se c’è una cosa che cambierei nella mia carriera, probabilmente è proprio quella».

Dopo l’esperienza al Palermo, Kjær ha costruito una carriera importante giocando in diversi campionati europei con club come Roma, Wolfsburg, Lille, Siviglia, Atalanta e Milan, diventando anche uno dei simboli della nazionale danese.

