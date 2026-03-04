Palermo-Mantova, i convocati di Inzaghi
Il Palermo ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la sfida contro il Mantova, in programma questa sera alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera. Inzaghi potrà contare praticamente sull’intera rosa per la gara valida per il campionato di Serie B.
Tra i portieri figurano Gomis, Joronen e il giovane Di Bartolo, mentre in difesa sono presenti Bani, Ceccaroni, Peda, Magnani, Bereszynski e Veroli. A centrocampo disponibili Segre, Ranocchia, Gomes, Vasic e Blin, oltre agli esterni Augello, Pierozzi e Gyasi.
Nel reparto offensivo il tecnico rosanero potrà contare su Pohjanpalo, Le Douaron, Johnsen e Corona, con Palumbo pronto ad agire tra le linee.
