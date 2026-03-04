Palermo-Mantova, i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo carrarese 5-0 (9) gomis

Il Palermo ha diramato l’elenco dei calciatori convocati per la sfida contro il Mantova, in programma questa sera alle ore 20 allo stadio Renzo Barbera. Inzaghi potrà contare praticamente sull’intera rosa per la gara valida per il campionato di Serie B.

Tra i portieri figurano Gomis, Joronen e il giovane Di Bartolo, mentre in difesa sono presenti Bani, Ceccaroni, Peda, Magnani, Bereszynski e Veroli. A centrocampo disponibili Segre, Ranocchia, Gomes, Vasic e Blin, oltre agli esterni Augello, Pierozzi e Gyasi.


Nel reparto offensivo il tecnico rosanero potrà contare su Pohjanpalo, Le Douaron, Johnsen e Corona, con Palumbo pronto ad agire tra le linee.

Palermo, i convocati per il Mantova

Gomis
Augello
Palumbo
Gomes
Johnsen
Segre
Ranocchia
Gyasi
Bani
Vasic
Giovane
Modesto
Bereszynski
Pohjanpalo
Le Douaron
Pierozzi
Blin
Peda
Corona
Ceccaroni
Joronen
Veroli
Di Bartolo
Magnani

Altre notizie

kjaer-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Kjær rivela: «A 18 anni il Real Madrid mi voleva, poi arrivò il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 092334

Calaiò: «Catania e Napoli piazze simili. Da palermitano scegliere i rossazzurri non fu semplice»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo carrarese 5-0 (112) inzaghi

Tuttosport: “Il Palermo per riscattare la sconfitta di Pescara”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo empoli 3-2 (149) pohjanpalo ranocchio

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Mantova, le probabili formazioni: Le Douaron con Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (67)

Giornale di Sicilia: “Il Barbera fortino del Palermo: 33 punti conquistati in casa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Palermo Entella 3-0 (64) le Douaron

Giornale di Sicilia: “Palermo-Mantova, le probabili formazioni: Le Douaron dal 1’, Bani torna titolare”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (84)

Giornale di Sicilia: “Assalto al Mantova, il Palermo prova a scuotersi”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 065659

Repubblica: “Il Mantova per cancellare Pescara. Inzaghi: «Nulla è compromesso»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 063150

Escl. Godeas: «Mantova squadra da temere. Il difetto di Pohjanpalo…»

Giorgio Elia Marzo 4, 2026
Palermo Entella 3-0 (68) bani Ceccaroni Pohjanpalo

Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, le probabili formazioni: Inzaghi ritrova Bani”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo mantova 2-2 (57) mancuso

Corriere dello Sport: “Palermo-Mantova, Pohjanpalo arma in più. Mancuso l’ex senza gol contro i rosanero”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo empoli 3-2 (42) inzaghi

Corriere dello Sport: “Inzaghi guarda all’obiettivo «Palermo, solo certezze»”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

kjaer-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Kjær rivela: «A 18 anni il Real Madrid mi voleva, poi arrivò il Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo carrarese 5-0 (9) gomis

Palermo-Mantova, i convocati di Inzaghi

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 092334

Calaiò: «Catania e Napoli piazze simili. Da palermitano scegliere i rossazzurri non fu semplice»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo carrarese 5-0 (112) inzaghi

Tuttosport: “Il Palermo per riscattare la sconfitta di Pescara”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo empoli 3-2 (149) pohjanpalo ranocchio

Gazzetta dello Sport: “Palermo-Mantova, le probabili formazioni: Le Douaron con Pohjanpalo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026