Palermo-Mantova 2-1, Inzaghi: «Grande primo tempo, ma le partite non sono mai finite»

Dopo la vittoria per 2-1 contro il Mantova al Renzo Barbera, l’allenatore del Palermo Filippo Inzaghi ha commentato la partita ai microfoni ufficiali del club rosanero, sottolineando la reazione della squadra dopo la sconfitta della scorsa giornata.

«Il Palermo reagisce e batte il Mantova 2-1. Abbiamo fatto un grandissimo primo tempo. È chiaro che purtroppo abbiamo fatto tutto noi, abbiamo rimesso in piedi una partita che era finita».





Il tecnico ha evidenziato l’approccio molto aggressivo dei suoi giocatori nei primi minuti.

«La squadra secondo me ha reagito molto bene alla partita di Pescara. Era una partita forte, aggressiva, meritava anche più gol».

«Speravo nel terzo gol»

Inzaghi ha spiegato come il Palermo avrebbe potuto chiudere prima la gara.

«Speravo facessimo il terzo perché so come è il calcio. Anche se non pensavo si potesse riaprire una gara del genere, è successo».

Il tecnico rosanero ha sottolineato come questa partita possa comunque rappresentare un insegnamento.

«In una vittoria ci può servire di ulteriore lezione perché le partite non sono mai finite».

«Orgoglioso della reazione della squadra»

L’allenatore del Palermo ha poi parlato della risposta del gruppo dopo la lunga serie positiva interrotta a Pescara.

«Ero curioso di vedere, dopo quattordici risultati utili, alla prima sconfitta come avrebbe reagito la squadra. Questo mi lasciava molto sereno e sono contento».

Un ringraziamento anche ai tifosi presenti al Barbera.

«È stata brava la gente che è venuta a sostenerci al ritorno da Pescara ed è venuta stasera in tanti. Lo stadio all’inizio era fantastico».

«Ora testa alla Carrarese»

Infine Inzaghi ha guardato al prossimo impegno di campionato contro la Carrarese.

«In Serie B tutte le partite sono complicate. Sappiamo le difficoltà della gara. Cercheremo di recuperare un po’ di energie e capire se ci sarà bisogno di cambiare qualche giocatore».

L’obiettivo è chiaro.

«Cercheremo di vincere a Carrara e ridare continuità a questa vittoria».