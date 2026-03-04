Frosinone-Pescara 2-2, Insigne: «Stanchi di subire questi torti, meritavamo più rispetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 232417

Dopo il pareggio per 2-2 tra Frosinone e Pescara, l’attaccante degli abruzzesi Lorenzo Insigne ha commentato la partita in sala stampa al termine del match, soffermandosi soprattutto sull’episodio del rigore che ha permesso ai ciociari di trovare il pareggio nel finale.

Il giocatore del Pescara non ha nascosto l’amarezza per il risultato.


«Lascia tanto amaro in bocca ma soprattutto tanta rabbia. Stavamo vincendo 2-1 e mi riferisco all’episodio del rigore. Non possiamo subire, tra virgolette, queste ingiustizie calcistiche».

«Altare tocca il pallone»

Insigne ha poi spiegato il suo punto di vista sull’azione che ha portato al penalty per il Frosinone.

«Abbiamo rivisto il replay nello spogliatoio e si vede chiaramente che Altare tocca la palla. Poi loro parlano di braccio sulla spalla, ma per me il rigore è stato dato per il contatto. Non è una spinta: l’avversario perde l’equilibrio nel momento in cui Altare gli toglie il pallone».

Il numero 91 del Pescara ha parlato apertamente di episodi che penalizzano la squadra.

«Non è la prima volta che subiamo queste ingiustizie sportive. Meritiamo un po’ più rispetto, parlo a nome della società e dei miei compagni».

«Orgoglioso dei miei compagni»

Nonostante la delusione per il risultato, Insigne ha voluto elogiare la prestazione della squadra.

«Devo fare i complimenti ai miei compagni perché hanno dato tutto sia in parità numerica sia in inferiorità numerica. Va a merito loro, anche se resta la rabbia per quell’episodio».

L’attaccante ha poi invitato il gruppo a guardare avanti.

«Adesso dobbiamo recuperare energie fisiche ma soprattutto mentali per affrontare la partita di domenica, che sarà molto importante».

«Possiamo giocarci la salvezza»

Insigne ha sottolineato anche i segnali positivi mostrati dalla squadra nelle ultime gare.

«Se prima delle partite con Palermo e Frosinone ci avessero detto quattro punti, probabilmente tutti avrebbero firmato. Però oggi potevamo uscire con qualcosa in più».

Infine ha parlato anche delle sue condizioni fisiche.

«Sto bene. È stata una scelta fatta con il mister e lo staff perché venivo da otto mesi senza giocare una partita ufficiale. Domenica ho fatto 70 minuti e abbiamo deciso di gestire le energie».

In chiusura un pensiero ai tifosi del Pescara presenti allo Stirpe.

«Il settore ospiti era pieno e ci hanno incitato dal primo minuto alla fine. Questo per noi è un grande vantaggio. Ora dobbiamo lasciarci alle spalle questa partita e concentrarci sulla sfida contro il Bari».

Altre notizie

006e3b52-db90-466b-bc97-e24eeaa63061

Palermo-Mantova 2-1, Caprini: «Siamo venuti qui per fare punti, peccato per il gol annullato»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
b99d194a-6c48-4060-a549-6358349ec292

Palermo-Mantova 2-1, Modesto: «Espulsione severa, ma abbiamo fatto una grande gara»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo carrarese 2-1 (1)

Gol nel recupero del Frosinone: rosanero ancora dietro in classifica. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 213020

Serie B, caos allo Stirpe: petardi in campo e gol tra le proteste, Pescara avanti sul Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo sampdoria serie b 1-0 (89) pallone serie b

Serie B, risultati live e classifica aggiornata: Palermo terzo

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Palermo Sudtirol 3-0 (146) pohjanpalo le douaron

Pohjanpalo il giocatore più decisivo in Italia del 2025

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
sottil sito (1)

Entella-Modena 2-1, Sottil: «Una sconfitta immeritata»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
IMG-20251216-WA0004

Palermo-Mantova: i convocati di Modesto

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Palermo Entella 3-0 (86) chiappella

Entella, Chiappella dopo la vittoria sul Modena: «In Serie B servono cuore e carattere»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Stroppa-ve-1-650x344

Venezia, Stroppa dopo il successo sull’Avellino: «Potevamo tirare di più in porta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo monza 0-3 (118) (1) Bianco

Cesena-Monza 1-3, Bianco: «Con queste prestazioni siamo sulla strada giusta»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo brescia (39) maran

Maran: «Il Palermo è candidato alla Serie A, ma contro il Mantova non ci sono partite scontate»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo carrarese 2-1 (4)

Palermo-Mantova 2-1: gli highlights del match del Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 233513

Palermo-Mantova 2-1, Palumbo: «Credo che giocare in questo stadio sia una delle sensazioni più belle che un calciatore possa provare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 232926

Palermo-Mantova 2-1, Inzaghi: «Grande primo tempo, ma le partite non sono mai finite»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 232417

Frosinone-Pescara 2-2, Insigne: «Stanchi di subire questi torti, meritavamo più rispetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
271242d1-d194-45f3-a7fe-8cc3d1bb623b

Palermo-Mantova 2-1, Inzaghi: «Partita riaperta da un nostro errore. In un campionato normale saremmo primi o secondi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026