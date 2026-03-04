Palermo-Mantova 2-1, le immagini della sfida del Barbera
Il Palermo ritrova la vittoria al Renzo Barbera superando il Mantova 2-1 al termine di una partita intensa e ricca di emozioni. I rosanero sbloccano subito il match con Ranocchia, raddoppiano con Pohjanpalo e nel finale resistono al ritorno degli ospiti dopo il rigore trasformato da Marras.
Rivivi i momenti più belli della serata attraverso la fotogallery della partita, con gli scatti più significativi della sfida: dall’esultanza dei rosanero ai duelli in campo, fino alla festa finale sotto la curva del Barbera.