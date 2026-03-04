Palermo-Mantova 2-1, le immagini della sfida del Barbera

Alessandra Lo Monaco Marzo 4, 2026
IMG_5042

Il Palermo ritrova la vittoria al Renzo Barbera superando il Mantova 2-1 al termine di una partita intensa e ricca di emozioni. I rosanero sbloccano subito il match con Ranocchia, raddoppiano con Pohjanpalo e nel finale resistono al ritorno degli ospiti dopo il rigore trasformato da Marras.

Rivivi i momenti più belli della serata attraverso la fotogallery della partita, con gli scatti più significativi della sfida: dall’esultanza dei rosanero ai duelli in campo, fino alla festa finale sotto la curva del Barbera.


Altre notizie

resizer (1)

L’indie pop rosanero di Albe.X: «Il mio sogno è suonare allo stadio del Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_3672

Tuttosport: “Palermo-Mantova, le pagelle: Ranocchia e Palumbo guidano i rosanero. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_4661

Tuttosport: “Il Palermo avanza. Ora vede il 3° posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_3515

Gazzetta dello Sport: “Ranocchia top. Le pagelle di Palermo-Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_4076

Gazzetta dello Sport: “Rilancio Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_5291

Repubblica: “Augello decisivo, Pohjanpalo implacabile. Le pagelle di Palermo-Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_5395

Repubblica: “Il Palermo suona la nona. Batte il Mantova e riprende la corsa”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_4972

Giornale di Sicilia: “Joronen salva il risultato, Ranocchia brilla, Segre sette polmoni, male Blin. Le pagelle di Palermo-Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_3599

Giornale di Sicilia: “Il Palermo riparte subito. Vittoria e brividi col Mantova”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_5042

Corriere dello Sport: “Serie B, marzo decisivo: testa-coda, scontri diretti e le quote per promozione e salvezza”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
645769830_18562944799028480_586492134342353907_n

Juve Stabia-Sampdoria 1-1, botta e risposta al Menti: un punto che sorride ai blucerchiati. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
24bcd911f8

Bari, vittoria pesantissima: Empoli battuto al San Nicola nella corsa salvezza. Gli Highlights

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

resizer (1)

L’indie pop rosanero di Albe.X: «Il mio sogno è suonare allo stadio del Palermo»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 092208

Italia, Gattuso richiama Verratti: sarà lui il regista per la corsa al Mondiale

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_3672

Tuttosport: “Palermo-Mantova, le pagelle: Ranocchia e Palumbo guidano i rosanero. Le pagelle”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
IMG_4661

Tuttosport: “Il Palermo avanza. Ora vede il 3° posto”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026
Screenshot 2026-03-05 084832

Fumagalli e il gesto che vale più di un gol: «Mi sono fermato, Cragno era a terra. Anche Joronen…»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 5, 2026