Palermo-Mantova 2-1, Inzaghi: «Partita riaperta da un nostro errore. In un campionato normale saremmo primi o secondi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Dopo la vittoria del Palermo per 2-1 contro il Mantova al Renzo Barbera, l’allenatore rosanero Filippo Inzaghi ha commentato la partita in conferenza stampa, analizzando una gara dominata nel primo tempo e diventata complicata nella ripresa dopo l’episodio del rigore.

Il tecnico del Palermo ha voluto subito difendere Blin, protagonista dell’episodio che ha portato al rigore per il Mantova e alla sua espulsione.


«A Blin non ho detto niente. È un grande professionista e un grande uomo, deve ripartire».

«Primo tempo straordinario»

Inzaghi ha sottolineato la prestazione della squadra nei primi quarantacinque minuti.

«Abbiamo fatto un primo tempo straordinario. Si vedeva la voglia di riprendere il cammino che avevamo fatto».

Il tecnico rosanero ha però evidenziato il rammarico per aver riaperto una partita che sembrava ormai chiusa.

«Dispiace aver rimesso in piedi una partita che era ormai finita. Poi le cose si complicano mentalmente e fisicamente».

«Le partite non sono mai finite»

L’allenatore del Palermo ha spiegato come questa gara possa rappresentare una lezione importante per il futuro.

«Ci servirà anche questo da lezione per capire che nel calcio le partite non sono mai finite».

Inzaghi ha raccontato anche la gestione dei cambi nel secondo tempo.

«Volevo che facessimo il terzo gol. Però finché non si chiude la gara col terzo gol non potevo fare altri cambi. Abbiamo rischiato in una ripartenza, queste sono cose che non devono capitare».

«La squadra mi è piaciuta»

Nonostante il finale sofferto, l’allenatore rosanero ha elogiato l’atteggiamento della squadra.

«La squadra mi è piaciuta molto. L’atteggiamento dal primo minuto era quello giusto, volevamo tornare a vincere».

Inzaghi ha poi ribadito la convinzione nel percorso del Palermo.

«La strada è questa, continuiamo. In un campionato normale saremmo stati primi o secondi, ma davanti abbiamo due corazzate».

Le condizioni di Bani e le assenze

Il tecnico ha infine parlato anche delle condizioni di Bani, tornato titolare dopo l’influenza.

«Bani veniva da un’influenza ed era debilitato, ma ha fatto un’altra partita straordinaria. Aveva solo crampi».

Guardando alla prossima gara, Inzaghi ha ricordato le assenze per squalifica.

«Ora perderemo due calciatori squalificati, vedremo domenica. Speravo di far giocare qualcuno oggi visto che la partita era in banca, ma si è riaperta per un errore nostro».

