Palermo-Mantova 2-1, Palumbo: «Vittoria fondamentale dopo Pescara, le partite vanno chiuse»

Al termine della vittoria del Palermo per 2-1 contro il Mantova, il centrocampista rosanero Antonio Palumbo ha commentato la gara rispondendo alle domande dei giornalisti delle televisioni presenti nella mixed zone del Renzo Barbera, analizzando una partita più complicata del previsto nel finale.

Il numero 5 rosanero ha spiegato come il Palermo abbia controllato bene la gara nella prima parte.





«Abbiamo fatto un grande primo tempo, siamo ripartiti bene. Poi il calcio è così: fin quando non chiudi le partite e non le porti alla fine con attenzione a tutto, rischi sempre di riaprirle».

«Siamo stati bravi a difenderci»

Nel finale il Mantova ha provato a spingere alla ricerca del pareggio, ma il Palermo è riuscito a difendere il vantaggio fino al triplice fischio.

«Diventa complicato, però siamo molto contenti. Ci siamo difesi bene e non abbiamo sofferto parecchissimo».

«Dopo Pescara era fondamentale vincere»

Palumbo ha poi sottolineato l’importanza dei tre punti conquistati al Barbera, arrivati subito dopo la sconfitta della scorsa giornata.

«Vincere oggi era fondamentale perché dopo Pescara ci siamo rimasti tutti male, non ci aspettavamo quella sconfitta. Siamo stati bravi a ripartire».

Una vittoria pesante per il Palermo, che permette ai rosanero di continuare la propria corsa nelle zone alte della classifica di Serie B.