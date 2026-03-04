Palermo-Mantova 2-1, Caprini: «Siamo venuti qui per fare punti, peccato per il gol annullato»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Dopo la sconfitta per 2-1 contro il Palermo al Renzo Barbera, l’attaccante del Mantova Caprini ha commentato la partita nel post gara, soffermandosi sugli episodi che hanno indirizzato la sfida e sulla reazione della squadra lombarda.

Il giocatore ha spiegato come il Mantova fosse arrivato a Palermo con l’obiettivo di fare punti.


«Noi siamo una squadra che conosce i propri limiti e le proprie potenzialità. Siamo venuti a Palermo per fare punti, poi la partita non ha preso una bella piega. Andiamo avanti e pensiamo alla prossima».

«Sfortunati in alcuni episodi»

Caprini ha sottolineato come alcuni episodi abbiano penalizzato la sua squadra nel corso del match.

«Siamo stati sfortunati in un paio di episodi. Ci abbiamo provato fino all’ultimo».

L’attaccante ha poi ricordato anche il gol annullato nei primi minuti della partita.

«Sono stato un attimo fermo, ora sto bene. Peccato per il gol annullato oggi. Avanti così, come detto prima testa alla prossima».

«Dobbiamo cancellare questa gara»

Infine Caprini ha parlato del clima nello spogliatoio dopo la sconfitta maturata al Barbera.

«Abbiamo perso una partita e non è delle più leggere. Bisogna cancellare e pensare alla prossima».

