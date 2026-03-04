Palermo-Mantova 2-1, Palumbo: «Credo che giocare in questo stadio sia una delle sensazioni più belle che un calciatore possa provare»
Dopo il successo del Palermo per 2-1 contro il Mantova al Renzo Barbera, il centrocampista rosanero Antonio Palumbo ha commentato la gara ai microfoni ufficiali del club, sottolineando l’importanza di tornare subito alla vittoria dopo la sconfitta di Pescara.
«Era importante ripartire. L’abbiamo fatto soffrendo, ma l’importante era portare a casa i tre punti».
Decimo assist stagionale
Con il passaggio decisivo per il gol di Pohjanpalo, Palumbo ha raggiunto quota dieci assist in campionato, confermandosi uno dei giocatori più incisivi del Palermo in zona offensiva.
«Sì, spero di farne altri e magari di fare anche qualche gol in più».
Il centrocampista ha poi parlato dell’intesa con l’attaccante finlandese.
«A Gio bisogna solo passargli la palla nel modo corretto. Poi il resto lo fa lui».
«Il Barbera è speciale»
Palumbo ha voluto evidenziare anche il sostegno del pubblico rosanero, che ha accompagnato la squadra per tutta la gara.
«Credo che giocare in questo stadio sia una delle sensazioni più belle che un calciatore possa provare».
Testa alla Carrarese
Infine il centrocampista del Palermo ha già proiettato lo sguardo al prossimo impegno di campionato.
«Adesso prendiamo qualche giorno per recuperare e poi torneremo subito a preparare la partita contro la Carrarese. Ci aspetterà sicuramente un’altra battaglia».