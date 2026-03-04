Palermo-Mantova 2-1, Palumbo: «Credo che giocare in questo stadio sia una delle sensazioni più belle che un calciatore possa provare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 233513

Dopo il successo del Palermo per 2-1 contro il Mantova al Renzo Barbera, il centrocampista rosanero Antonio Palumbo ha commentato la gara ai microfoni ufficiali del club, sottolineando l’importanza di tornare subito alla vittoria dopo la sconfitta di Pescara.

«Era importante ripartire. L’abbiamo fatto soffrendo, ma l’importante era portare a casa i tre punti».


Decimo assist stagionale

Con il passaggio decisivo per il gol di Pohjanpalo, Palumbo ha raggiunto quota dieci assist in campionato, confermandosi uno dei giocatori più incisivi del Palermo in zona offensiva.

«Sì, spero di farne altri e magari di fare anche qualche gol in più».

Il centrocampista ha poi parlato dell’intesa con l’attaccante finlandese.

«A Gio bisogna solo passargli la palla nel modo corretto. Poi il resto lo fa lui».

«Il Barbera è speciale»

Palumbo ha voluto evidenziare anche il sostegno del pubblico rosanero, che ha accompagnato la squadra per tutta la gara.

«Credo che giocare in questo stadio sia una delle sensazioni più belle che un calciatore possa provare».

Testa alla Carrarese

Infine il centrocampista del Palermo ha già proiettato lo sguardo al prossimo impegno di campionato.

«Adesso prendiamo qualche giorno per recuperare e poi torneremo subito a preparare la partita contro la Carrarese. Ci aspetterà sicuramente un’altra battaglia».

Altre notizie

palermo carrarese 2-1 (4)

Palermo-Mantova 2-1: gli highlights del match del Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 232926

Palermo-Mantova 2-1, Inzaghi: «Grande primo tempo, ma le partite non sono mai finite»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
271242d1-d194-45f3-a7fe-8cc3d1bb623b

Palermo-Mantova 2-1, Inzaghi: «Partita riaperta da un nostro errore. In un campionato normale saremmo primi o secondi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 224732

Palermo-Mantova 2-1, Palumbo: «Vittoria fondamentale dopo Pescara, le partite vanno chiuse»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
006e3b52-db90-466b-bc97-e24eeaa63061

Palermo-Mantova 2-1, Caprini: «Siamo venuti qui per fare punti, peccato per il gol annullato»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
dbbc761d-eff7-4152-a5a4-6f34a004a827

Palermo-Mantova 2-1, Palumbo: «L’espulsione ha cambiato la partita, ma abbiamo saputo soffrire»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
b99d194a-6c48-4060-a549-6358349ec292

Palermo-Mantova 2-1, Modesto: «Espulsione severa, ma abbiamo fatto una grande gara»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo carrarese 2-1 (1)

Gol nel recupero del Frosinone: rosanero ancora dietro in classifica. Risultati e classifica

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo carrarese 2-1 (8)

Palermo-Mantova 2-1: le pagelle del match

Rosario Di Stefano Marzo 4, 2026
palermo carrarese 2-1 (9)

Palermo, Pierozzi ammonito e Blin espulso: doppia assenza contro la Carrarese

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
palermo padova 1-0 (17) tifosi

Palermo-Mantova, Barbera verso il pieno: quasi 26 mila spettatori presenti

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 203008

Palermo-Mantova, lo striscione della Nord inferiore: “11 battaglie da qui a fine stagione, niente scuse”

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ultimissime

palermo carrarese 2-1 (4)

Palermo-Mantova 2-1: gli highlights del match del Barbera

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 233513

Palermo-Mantova 2-1, Palumbo: «Credo che giocare in questo stadio sia una delle sensazioni più belle che un calciatore possa provare»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 232926

Palermo-Mantova 2-1, Inzaghi: «Grande primo tempo, ma le partite non sono mai finite»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
Screenshot 2026-03-04 232417

Frosinone-Pescara 2-2, Insigne: «Stanchi di subire questi torti, meritavamo più rispetto»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026
271242d1-d194-45f3-a7fe-8cc3d1bb623b

Palermo-Mantova 2-1, Inzaghi: «Partita riaperta da un nostro errore. In un campionato normale saremmo primi o secondi»

Redazione Ilovepalermocalcio Marzo 4, 2026