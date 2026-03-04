Palermo-Mantova 2-1: gli highlights del match del Barbera

Il Palermo torna alla vittoria e supera il Mantova 2-1 al Renzo Barbera al termine di una gara intensa e ricca di episodi. I rosanero indirizzano la partita già nel primo tempo grazie al gran gol da fuori area di Ranocchia dopo appena due minuti e al raddoppio firmato Pohjanpalo, servito da un perfetto assist di Palumbo.

Nella ripresa il Mantova riapre il match con il rigore trasformato da Marras, episodio che porta anche all’espulsione di Blin. Nel finale la squadra di Inzaghi stringe i denti e difende il vantaggio fino al triplice fischio, conquistando tre punti preziosi nella corsa alle prime posizioni della classifica.





Guarda gli highlights di Palermo-Mantova 2-1 e rivivi tutte le emozioni della sfida del Barbera.