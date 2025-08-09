Palermo-Manchester City: un divario da 1,35 miliardi contro 39,5 milioni
Come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, il confronto tra Palermo e Manchester City non è solo una sfida affascinante sul campo, ma anche un duello tra due mondi calcistici opposti dal punto di vista economico. Secondo i dati di Transfermarkt riportati dal quotidiano, la rosa dei campioni d’Inghilterra vale complessivamente 1,35 miliardi di euro, con Erling Haaland come elemento più prezioso (180 milioni).
Di contro, il Palermo — sempre secondo Transfermarkt — ha un valore complessivo di 39,5 milioni di euro, con Joel Pohjanpalo come calciatore più quotato (4,5 milioni).
Un gap enorme, che rende ancora più suggestiva la sfida di questa sera al “Renzo Barbera” e sottolinea l’impresa che attende la squadra di Pippo Inzaghi contro i campioni guidati da Pep Guardiola.