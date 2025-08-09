Palermo-Manchester City: un divario da 1,35 miliardi contro 39,5 milioni

Segui Ilovepalermocalcio su Google News
Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2025

Come sottolinea oggi la Gazzetta dello Sport, il confronto tra Palermo e Manchester City non è solo una sfida affascinante sul campo, ma anche un duello tra due mondi calcistici opposti dal punto di vista economico. Secondo i dati di Transfermarkt riportati dal quotidiano, la rosa dei campioni d’Inghilterra vale complessivamente 1,35 miliardi di euro, con Erling Haaland come elemento più prezioso (180 milioni).

Di contro, il Palermo — sempre secondo Transfermarkt — ha un valore complessivo di 39,5 milioni di euro, con Joel Pohjanpalo come calciatore più quotato (4,5 milioni).

Un gap enorme, che rende ancora più suggestiva la sfida di questa sera al “Renzo Barbera” e sottolinea l’impresa che attende la squadra di Pippo Inzaghi contro i campioni guidati da Pep Guardiola.

Ultimissime

Palermo-Manchester City: un divario da 1,35 miliardi contro 39,5 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2025

Palermo-Manchester City: le probabili formazioni secondo la Gazzetta dello Sport

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2025

Gazzetta dello Sport: “Metti Haaland a Palermo. Inzaghi contro Pep e i marziani del City Prove generali di A”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2025

Prima pagina Gazzetta dello Sport: “Donnarumma da re a esubero del Psg”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2025

Il Resto del Carlino: “Ore decisive per Jonathan Klinsmann al Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Agosto 9, 2025