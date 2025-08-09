Palermo-Manchester City: le probabili formazioni secondo la Gazzetta dello Sport

Secondo quanto riportato oggi dalla Gazzetta dello Sport, saranno questi gli undici scelti da Pippo Inzaghi e Pep Guardiola per l’atteso Trofeo Anglo-Palermitan di questa sera al “Renzo Barbera” (ore 21, diretta Sky Calcio e Dazn).

Il Palermo dovrebbe scendere in campo con il 3-5-2: Gomis tra i pali; Diakité, Bani e Ceccaroni in difesa; a centrocampo Gomes, Segre e Ranocchia centrali, con Gyasi e Augello sugli esterni; in attacco coppia Pohjanpalo-Brunori.

Il Manchester City, invece, dovrebbe rispondere con il consueto 4-3-3: Ederson in porta; difesa formata da Ait-Nouri, Stones, Dias e Nunes; a centrocampo Bernardo Silva, Reijnders e Gundogan; in avanti tridente Doku-Haaland-Savinho.

Dalla panchina, Inzaghi potrà contare su Bardi, Pierozzi, Blin, Peda, Corona, Cutrona, Di Bartolo, Squillacioti, Brutto, Vasic, Palumbo, Nicolosi, Avena, mentre Guardiola avrà a disposizione Trafford, Ake, Marmoush, Nico Gonzalez, Akanji, Rayan, Cherki, O’Reilly, Khusanov, Bobb, Mukasa, Lewis.