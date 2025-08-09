Gazzetta dello Sport: “Metti Haaland a Palermo. Inzaghi contro Pep e i marziani del City Prove generali di A”

L’attesa è da notte di Champions a Palermo, con il Barbera pronto a registrare il tutto esaurito per il Trofeo Anglo-Palermitan che vedrà opposti i rosanero al Manchester City. Come racconta Fabrizio Vitale sulla Gazzetta dello Sport, l’atmosfera è da grandi occasioni: già alla vigilia, in via Roma, davanti all’Hotel delle Palme, centinaia di tifosi hanno atteso invano l’arrivo dei “marziani” di Pep Guardiola.

La delusione è stata inevitabile quando Haaland e compagni, giunti in città in serata con leggero ritardo, hanno fatto ingresso in hotel da un ingresso laterale, protetti da transenne e pattuglie della polizia, evitando il contatto diretto con i tifosi. Annullata anche la conferenza stampa pre-gara di Guardiola, con le due delegazioni – City e Palermo – riunite a cena a Villa Tasca, alla presenza dei vertici dirigenziali, tra cui Ferran Soriano e l’amministratore delegato rosanero Gardini.

Il pubblico di Palermo avrà comunque la sua festa stasera, sugli spalti colorati di rosanero e con un ospite d’eccezione: Javier Pastore, accolto come sempre da beniamino di casa. Per i rosanero di Pippo Inzaghi si tratta della prima uscita dopo il ritiro in Val d’Aosta, ma anche di un banco di prova importante in vista della Coppa Italia di sabato a Cremona.

La Gazzetta dello Sport riporta le parole di Inzaghi, che ha sottolineato il valore dell’evento: «Questa città meritava una partita del genere. Sono sicuro che anche in campionato, se saremo bravi, potremo contare sul sostegno di 35.000 persone allo stadio. Giocheremo contro marziani, ma dobbiamo fare una bella partita e ripagare l’affetto della gente. Voglio vedere lotta su ogni pallone e far capire cosa significhi indossare questa maglia».