Gazzetta dello Sport: “Serie B, boom abbonamenti: Palermo già a quota 14 mila tessere”

Secondo quanto riportato da Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, la campagna abbonamenti in Serie B sta facendo registrare numeri in crescita in diverse piazze. Un segnale importante sia per il bilancio delle società sia, soprattutto, per il legame con i tifosi. Come sottolinea Scognamiglio sulle pagine della Gazzetta, l’abbonamento resta «una carezza per il bilancio dei club, ma soprattutto una pacca sulla spalla per le proprietà» che continuano a investire in un contesto economico non facile, tra diritti tv in sofferenza e difficoltà a piazzare giocatori in Serie A.

Il dato più rilevante arriva da Palermo: la squadra costruita da Filippo Inzaghi ha già spinto 14 mila tifosi a sottoscrivere la tessera stagionale, anche grazie alla prelazione per assistere all’amichevole di lusso di questa sera contro il Manchester City al “Barbera”. Scognamiglio evidenzia come quello rosanero sia uno dei sette club che hanno già superato il risultato definitivo della scorsa stagione, con margini di crescita ancora possibili.

Ma Palermo non è l’unico esempio virtuoso. Come riporta la Gazzetta dello Sport, a La Spezia si è arrivati a 6.307 abbonati, un numero che testimonia la voglia di tornare allo stadio nonostante la delusione playoff, complice anche il rinnovato impianto del “Picco”. Il Catanzaro, spinto da due partecipazioni consecutive agli spareggi promozione, è a quota 4.779 tessere. Le quattro neopromosse — Pescara, Padova, Entella e Avellino — segnano tutte il segno “più”: in Irpinia la campagna si è chiusa a 7.140 abbonamenti, oltre duemila in più dell’estate scorsa, nonostante la mancata riapertura della Curva Nord.

Non mancano esempi di passione in contesti complicati. La Sampdoria, reduce da una salvezza sofferta, ha già rinnovato 16 mila abbonamenti in prelazione, con la Gradinata Sud esaurita e lunghe code prima dell’apertura della vendita libera. A Cesena si è vicini agli 8 mila dello scorso anno, mentre a Bari e Carrarese i margini restano ampi vista la recente apertura delle campagne.

Tra le retrocesse dalla Serie A, spiega Pietro Scognamiglio sulla Gazzetta dello Sport, il calo è fisiologico. Tuttavia, Venezia fa eccezione: complice l’effetto Stroppa, gli oltre 4 mila abbonamenti rappresentano già un record per il “Penzo” in cadetteria, con la possibilità di crescere fino all’esordio interno.

Il quadro, come conclude Scognamiglio sulla Gazzetta, restituisce l’immagine di una Serie B viva e seguita, in cui l’abbonamento non è solo un titolo d’accesso, ma «un gesto d’amore e di appartenenza che non passa di moda».