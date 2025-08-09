Gazzetta dello Sport: “I colpi di giornata. Azzi va al Monza”

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il mercato in cadetteria continua a muoversi con operazioni mirate, soprattutto in vista dell’inizio del campionato.

La Gazzetta segnala il trasferimento del giovane Nicolò Calabrese dal Pisa alla Carrarese. Il difensore, cresciuto nel settore giovanile del Verona, arriva in Toscana con la formula del prestito. Nella scorsa stagione, Calabrese ha vestito la maglia della Virtus Verona in Serie C, accumulando esperienza importante.

In Emilia, la Reggiana ha messo nel mirino Leonardo Mendicino, centrocampista classe 2005 dell’Atalanta Under 23. Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, il giocatore è reduce da una positiva esperienza in Serie B con il Cesena, dove ha militato lo scorso anno sempre in prestito, dimostrando maturità e qualità nonostante la giovane età.

Movimenti significativi anche in casa Monza. Stando a quanto riportato dalla Gazzetta, il club brianzolo è vicino a chiudere per Paulo Azzi, esterno sinistro della Cremonese, protagonista della promozione in Serie A con i grigiorossi. Inoltre, è ormai ai dettagli anche l’arrivo di Filippo Delli Carri, difensore del Padova. Per entrambi, le visite mediche sarebbero ormai imminenti.