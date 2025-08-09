Palermo-Manchester City, Guardiola: «Atmosfera incredibile, sembrava di giocare in casa»

Il tecnico del Manchester City, Pep Guardiola, ha parlato in conferenza stampa al termine del match vinto 0-3 contro il Palermo, elogiando il calore e la passione del pubblico rosanero presenti al “Renzo Barbera”.

Le dichiarazioni di Guardiola:

«Atmosfera? Grazie di cuore a Palermo per la sua accoglienza, è stata una cosa incredibile. Sembrava che entrambe le squadre giocassero in casa. Vedere lo stadio pieno già un’ora prima della partita è stato fantastico».

Sul Palermo e sul lavoro della società: «La società ha fatto una scelta giusta. Sapevo già dell’entusiasmo che c’è qui e dell’amore per la squadra, simile a quello di Napoli. Mi è sembrata una squadra con grande ritmo, buona intensità e giocatori di qualità. Conosco Gomes, che è stato nella nostra academy: è un bravo ragazzo e sa giocare la palla. Tutti hanno fatto una buona prestazione».

Un ricordo anche del passato da calciatore: «Compagno di Luca Toni a Brescia? È una persona affascinante, sono felice di aver vissuto quell’esperienza. Il presidente di allora è stato il più forte che io abbia mai avuto e la squadra era molto competitiva. Luca è molto simpatico. Ieri, a cena, ho incontrato Pastore: è stato un grande giocatore qui. Auguro al Palermo di tornare in Serie A».